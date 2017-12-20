Переполох ИП в Борисове: Бизнес выгоняют из города 4 20.12.2017, 23:26

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Предприниматели готовы к решительным действиям.

Состояние индивидуальных предпринимателей на четырех рынках Борисова - близкое к переполоху. Причина - слухи о том, что власти решили перенести городские рынки из центральных районов на окраину города. Такое решение якобы принял новый председатель борисовского райисполкома Геннадий Денгалев, которого Лукашенко назначил около двух месяцев назад, пишет «Белсат».

«Сказали, хотя, все это - слухи, что до 31 мая мы здесь будем, а потом совершенно непонятно - вот куда, со всем этим», - комментирует ситуацию местная предпринимательница.

Слухи родились после того, как на действующих местах предпринимателям начали продлевать контракты об аренде только до середины следующего года, хотя ранее подписывали раз в три года.

«Даже люди, которые к нам приходят - покупатели, они все возмущены до такой степени. Как это - куда нам потом ездить, пожилым людям. Да и мы. Сейчас в стране идет такая ситуация, что, наоборот, нужно давать рабочие места людям, а не выбрасывать нас неизвестно куда», - объясняет еще одна предпринимательница.

Продавцы опасаются: в случае переселения, их ждет банкротство

Ведь покупатели начнут закупаться в других торговых точках, которые будут к ним ближе.

Сегодня предприниматели направились требовать определенного ответа от городской администрации - будут их сносить или нет. Им ответили расплывчато: мол, может быть так, а может еще и не переселят. Два более мелких рынка обещают оставить в любом случае, а вот два крупнейших, которые называются Стадион и Веста - действительно под угрозой. Если власти утвердят намерение расширить тамошнюю дорогу до шести полос, рынки, по словам представителей исполкома, придется ликвидировать. Точнее, говорят, что - просто перенесут их в другое место.

Но…

«Все предприниматели в один голос говорят - это равносильно тому, что мы потеряем все работу. Предприниматели твердо заявили, что никто переезжать никуда не будет. Даже звучали такие слова, что скорее вы уедете, чем мы уйдем. Так как ситуация в экономике неясна, денег на переезд у ИП нет», - говорит лидер объединения «Перспектива» Анатолий Шумченко.

Один из лидеров движения предпринимателей Анатолий Змитрович утверждает, что малых предпринимателей вытесняют специально, в интересах крупных торговых сетей, которые лоббируют свои интересы на высших уровнях власти. Борисовские предприниматели надеются на компромисс, но, в случае обострения, выражают готовность и к решительным действиям.