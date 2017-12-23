В Венесуэле прекратили работу 80% нефтяных заводов

В Венесуэле прекратили работу 80% нефтяных заводов17
- 23.12.2017, 8:54
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В стране практически прекратилось производство бензина.
Глава профсоюза работников нефтяной промышленности Венесуэлы Иван Фрейтес сообщил, что в стране подавляющее большинство нефтеперерабатывающих заводов прекратило работу, передает портал Panorama.
"Ни смазочных материалов, ни бензина не производим <...> Действует только НПЗ Amuay и Cardon (в составе комплекса Paraguana. − ред.)", − отметил Фрейтерс.
По его словам, в стране практически прекратилось производство бензина, особенно с высоким октановым числом.
Фрейтес добавил, что страна производит нефтяные отходы, которые затем по низким ценам продаются в Соединенных Штатах, поскольку самостоятельно Венесуэла "не может произвести переработку сырья".
Глава профсоюза указал, что некоторые рабочие в отрасли, страдают от "изнеможения и голода".
"Это вина Мадуро (президента Венесуэлы − ред.)", − подчеркнул Фрейтерс.
Ранее соообщалось, что власти Венесуэлы арестовали 65 госслужащих и руководителей предприятий нефтяной отрасли.
Напомним, Венесуэла переживает тяжелый экономический и политический кризис, по всей стране отмечается нехватка продовольствия. Инфляция превысила 4000%.