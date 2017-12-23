Россиянин выпрыгнул из окна гомельского вокзала 9 23.12.2017, 9:17

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На железнодорожном вокзале Гомеля погиб гражданин России, который спрыгнул со второго этажа здания.

Подробности трагедии агентству БелТА сообщил гомельский транспортный прокурор Сергей Казакевич.

Происшествие случилось вечером. По словам очевидцев, мужчина какое-то время непрерывно ходил по вокзалу из одного конца в другой. Потом он поднялся на второй этаж, встал на перила лестницы и вдруг упал вниз.

При падении он получил тяжелые травмы, от которых умер через несколько часов в больнице.

42-летний россиянин, который имел на родине судимость, проживал в Гомельском районе с местной жительницей. Периодически он выезжал на заработки. Женщина рассказала, что раньше он употреблял наркотики, в последнее время сильно злоупотреблял алкоголем.

Проверкой инцидента занимается следствие.