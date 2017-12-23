Как власти «рисуют» зарплаты белорусов 16 23.12.2017, 9:44

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Источник: stuki-druki.com

В Беларуси существуют две параллельные реальности.

На днях министр труда и соцзащиты Беларуси официально похоронила даже призрачные надежды белорусов на повышение зарплат, пишет «Брестская газета».

«Среднегодовая зарплата в Беларуси в следующем году в зависимости от сценария развития экономики составит 921 — 941 рубль», — сообщила при обсуждении пакета бюджетных законопроектов в «палате представителей» 18 декабря министр труда и соцзащиты Ирина Костевич.

При этом она уточнила, что в реальном секторе средняя зарплата, «безусловно, превысит 1 000 рублей», напомнив, что заработок бюджетников составляет 80% от зарплат реального сектора.

Обещать — не значит жениться

Напомним, в апреле этого года, общаясь с коллективом «Речицадрев», Лукашенко сказал, что «1 тысяча рублей — это тот минимум, который мы должны помочь людям заработать. А дальше шевелитесь сами. Конечно, мы будем подталкивать — и руководителей, и правительство. Но этот барьер, который у нас когда-то был, надо восстановить».

Экономист Лев Марголин в комментарии «БГ» отметил, что, по его мнению, в стране существуют две параллельные реальности:

«С одной стороны — Лукашенко, который заявляет о 1 000 рублей к концу года, о полутора тысячах рублей к концу будущего года. Но от него, как говорят, ничего не зависит. Расчеты делает правительство. Уж какие там расчеты — но какие-то делает. И чиновники видят, что у них ну никак не получается 1 000 к концу года. Причем нельзя сказать, что они ничего не делают. Во-первых, они сделали то, что зависело от них, — повысили зарплаты бюджетникам. Во-вторых, это всяческие статистические ухищрения».

Речь идет, в частности, о переводе сотрудников на неполную рабочую неделю, на сокращенный рабочий день, хотя фактически они как работали, так и работают. Или в декабре их заставляют брать отпуск за свой счет, опять-таки, формально, потому что они ходят на работу.

«Но в результате получается, что та же зарплата, пересчитанная на меньшее количество отработанного времени, дает большую среднюю зарплату. Но, несмотря на все эти ухищрения, видимо, ее все-таки не хватает. И поэтому начинается: 1 000 — это не у всех, 1 000 — это в реальном секторе, а у бюджетников будет меньше… Т. е. Лукашенко делает заявления, а правительству, в частности, министру труда, приходится за них отдуваться», — считает Марголин.

По мнению экономиста, гнева со стороны Лукашенко не последует, потому что тот прекрасно понимает, что не все зависит от правительства. Тем более что и его члены давно говорят о необходимости реформ, но все упирается в решение главы государства.

«Без реформ наша экономика больше чем 300 — 350 долларов средней зарплаты в месяц не тянет и не потянет. Любое повышение без учета этого обстоятельства связано с печатанием пустых денег, а мы знаем, чем это заканчивается — очередным витком инфляции», — напомнил Марголин.