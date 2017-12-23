Международный трибунал по бывшей Югославии завершил работу 5 23.12.2017, 9:40

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Судебные заседания в Гааге продолжались 24 года.

В Гааге в Нидерландах 21 декабря прошла официальная церемония закрытия Международного трибунала по бывшей Югославии. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Все незавершенные в рамках трибунала процессы переходят под юрисдикцию Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов.

За 24 года работы трибунала по бывшей Югославии обвинения выдвинули к 161 человеку. 90 из них осудили. Допросили около 5 тыс. человек.

Бывший президент Югославии Слободан Милошевич, экс-вице-президент Сербии Воислав Шешель, первый президент Республики Сербской в Боснии и Герцеговине Радован Караджич и сербский генерал Ратко Младич были признаны виновными в геноциде.

Последним громким делом трибунала стал приговор бывшему командующему силами боснийских хорватов Слободану Праляку. Его признали виновным в военных преступлениях и осудили на 20 лет заключения.

В конце ноября Праляк проиграл апелляцию и выпил яд во время заседания суда, в результате чего скончался.

Гаагский трибунал рассматривал дела связанные с военными конфликтами в Югославии в 1991–1996 годах, в Косово в 1997–1998 годах и Македонии в 2001 году. Во всех этих событиях принимали участие пять сторон: сербы, хорваты, мусульмане-босняки, албанцы и македонцы.