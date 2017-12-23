Леонид Заико: Наденет ли Лукашенко вещи, купленные на Жданах? 26 23.12.2017, 10:18

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К кому на этот раз обращается правитель, если большинство бизнеса в стране не работает.

Станет ли Беларусь страной булочников и парикмахерских на дому после призыва Лукашенко местным властям и контролерам помогать бизнесу?

На встрече с представителями деловых кругов страны Александр Лукашенко потребовал от контролирующих органов и местной власти не ограничивать инициативу людей, помогать и оказывать должное содействие представителям бизнеса, пишет «Завтра твоей страны».

— Главное, не ограничивать инициативу людей. Хочет человек булочки печь и продавать — пусть занимается, если спрос на выпечку есть, — заявил диктатор.

Как отметил Лукашенко, потребитель сам должен решать, постричься ему в дорогом салоне или в два-три раза дешевле в парикмахерской на дому.

Дайте бизнесу землю и продайте арендованные площади за символическую сумму

Руководитель Аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико воспринимает этот посыл как рождественскую сказку.

— Чиновники на местах разобрали между собой, кому что контролировать, где какие крыши держать, кому какие булочки печь, — комментирует экономист высказывание главы государства.

Заико обращает внимание на то, что у людей сейчас низкие доходы:

— Им сейчас не булочки, а черный хлеб с солью есть. Для меня это как рождественская сказка – не мешайте выпекать. Ни один чиновник не будет ходить и спрашивать: «Вася Пупкин, ты хочешь бизнесом заниматься?»

24 года гнобили, ногами пинали всех людей деятельных. Никого же не осталось. Кого посадили, кто на бизнес-кладбище. Поэтому у нас сейчас новый бизнес не будет расти. 400 тысяч субъектов зарегистрированного бизнеса, а реально, если смотреть по индивидуальным предприятиям, 70% не работает. Они зарегистрированы, но не работают. Почему? Потому что чиновники палки в колеса ставят? Да нет, потому что у них земли нет.

Первый вопрос, который Лукашенко должен был решить: районным администрациям выделить бизнесу бесплатно 10 гектаров, в городах – 50 гектаров под развитие бизнеса. В Минске отдать 500 гектаров, из них 100 булочных, 100 парикмахерских — они все равно разорятся через неделю.

Как отмечает эксперт, самая большая статья расходов бизнеса – арендная плата.

— Читаешь интервью с бизнесменами. Спрашивают у них: «Почему арендуете? Постройте свое!» — «Президент не разрешает».

Я, например, вижу в Зеленом Луге появилась выпечка – открыт новый бизнес. Аренда там такая, что эти булочки становятся золотыми. В Вильнюсе в 2 раза дешевле – по 30 копеек. У нас стоят по 60.

Первый пункт – дайте бизнесу землю. Второй – продайте за символическую сумму арендованные площади. Третье – регистрируйте предприятия, если доход превышает тысячу долларов в месяц, — предлагает Леонид Заико.

Эксперт недоумевает, к кому на этот раз обращается Лукашенко, если большинство бизнеса в стране не работает:

— Рынок не прощает ошибок. Хоть раз видели, чтобы президент купил что-то у предпринимателя? Или надел вещь, купленную на Жданах в секонд-хэнде?

Если у людей увеличатся зарплаты, тогда появляется и потенциал для продавцов булочек

Сопредседатель Республиканской конфедерации предпринимательства Виктор Маргелов полагает, что бурного роста булочных и парикмахерских на дому в Беларуси ждать не стоит.

Бизнесмен отмечает: в экономике все взаимосвязано.

— Если у людей увеличатся зарплаты – не у продавцов других булочек, а у производства на предприятиях, тогда появляется и потенциал для продавцов булочек. И для того, чтобы раскрутить маховик в экономике, нужны комплексные решения, которые будут реализовываться. То есть должна быть очень продуманная серьезная стратегия. Вопрос не в булочках. Все, что связано со сферой потребления, заполняется само собой, спрашивать никого не надо, а вот чтобы у людей деньги на руках появились – это уже серьезная работа.