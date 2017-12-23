Борис Джонсон намекнул на любовь россиян к «Бентли» 10 23.12.2017, 10:25

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За год Британия поставила в Россию 300 автомобилей "Бентли".

Это знак "безусловного прогресса" в отношениях между двумя странами, заявил британский министр иностранных дел Борис Джонсон.

Его комментарий в ходе визита в Москву прозвучал как шуточный намек на повышенную напряженность в отношениях между Москвой и Лондоном, а также любовь богатых россиян к подчеркнуто роскошным автомобилям.

Дополнительные смыслы высказыванию может придать тот факт, что уже почти 20 лет компания Bentley входит в немецкий концерн Volkswagen.

Обеспеченность "Бентли" населения России действительно достаточно высока по мировым меркам, показали расчеты Би-би-си.

Сколько стоят 300 "Бентли"?

Учитывая, что цены на новые машины марки начинаются с уровня в 12 млн рублей (205 тыс. долларов), стоимость автопарка, упомянутого Джонсоном, составит минимум 3,6 млрд рублей (62 млн долларов).

Вместо одного "Бентли" можно купить, к примеру, 15 автомобилей Hyundai Solaris или 26 - Lada Granta в классической, не самой дешевой комплектации (это две самые популярные модели по продажам по итогам 2016 года).

Какое место занимает "Бентли" на российском авторынке?

Цифра, названная Борисом Джонсоном, близка к продажам марки за прошлый год, когда россияне купили 318 машин. Это капля в море по сравнению с общим объемом рынка легковых авто: в 2016 году россияне приобрели 1,4 млн новых машин.

Рынок легковых автомобилей в России все еще приходит в себя после экономического кризиса 2014 года. За прошлый год он сжался на 11%.

При этом богатые уже не плачут: рынок люксовых автомобилей вырос за тот же период на 6,5%, а продажи "Бентли" подскочили в полтора раза.

В первые девять месяцев 2017 года рынок продажи британской марки падали, а вот рынок роскошных машин продолжил расти.

Много ли "Бентли" покупают россияне в сравнении с мировыми показателями?

"Триста "Бентли" опять же теряются в мировых продажах, которые в прошлом году превысили 11 тысяч штук. Крупнейшим национальным рынком является Китай.

Впрочем, если учесть, что Китай - это очень густонаселенная страна, его показатели будут выглядеть не так впечатляюще.

В прошлом году Россия по "обеспеченности" "Бентли" опередила Поднебесную. В среднем в России было продано по одному "Бентли" на каждые полмиллиона человек населения - почти вдвое больше, чем в КНР.