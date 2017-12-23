Дешевые зимние туры в Египет: что нужно знать, чтобы не испортить себе отдых? 33 23.12.2017, 10:35

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Фото: Геннадий МОЖЕЙКО

Как можно выбраться на недельку к Красному морю за $430 за двоих.

Корреспондент kp.by купил самую дешевую путевку и посмотрел, что именно предлагают сегодня за смешные деньги.

Этой зимой цены на туры в Египет достигли своего минимума. Еще каких-то пять-шесть лет назад путевка на двоих стоила минимум 1200 долларов. Сейчас белорусские турфирмы продают недельных отдых в Египте с перелетом из Киева.

В Египте есть два основных курорта - Хургада и Шарм-эль-Шейх. Находятся они по разные стороны Суэцкого залива. Хургада - город с развитой инфраструктурой, курорт считается семейным. Шарм-эль-Шейх - скопление отелей посреди Синайской пустыни, вокруг по сути ничего нет. Зато климат более мягкий, меньше ветра. Если ехать на этот курорт с расчетом игнорировать экскурсии, египетская виза за $25 не нужна - такова особенность местного законодательства. Да и цены на отдых при прочих равных тут немножко ниже, чем в Хургаде. Единственным обещанным минусом был специфический берег: чтобы дойти до глубины, нужно преодолеть по колено в воде сотню метров. Зато дальше от берега нам пообещали красивейшие подводные коралловые рифы и богатый подводный мир. Туда и решили отправиться.

Вариантов размещения много, мы выбрали самый дешевый: тур на двоих стоит $430. В эту сумму входит перелет из Киева, семь ночей в пятизвездочном отеле на первой линии, питание по системе «все включено». Дополнительно мы заплатили $26 за восьмую ночь и $50 - за удобное время перелета. Итого - по $253 на человека.

Фото: Геннадий МОЖЕЙКО

Переезд и перелет

Для начала нужно добраться до Киева. Самый дорогой вариант - поезд. Плацкартное место в ежедневном поезде Минск - Киев стоит 85 рублей в одну сторону. Немного дешевле поезд Минск - Одесса. Плацкарт стоит 72 рубля, но ходит поезд всего два раза в неделю. Плюс нужно будет самостоятельно добираться от железнодорожного вокзала в аэропорт «Борисполь».

Можно ехать на машине. К стоимости топлива не забудьте прибавить 5 евро на автомобильную страховку и стоимость парковки в аэропорту: 8 суток стоянки обойдутся в 360 - 480 гривен ($13 - 17).

Еще есть рейсовые автобусы - билет на них в одну сторону обойдется в $25. А еще турфирмы предлагают организованный автобусный трансфер из Минска прямо в аэропорт. Цена вопроса - $63 в обе стороны. Именно такой вариант мы и выбрали. Всего на $13 дороже рейсового автобуса, зато сразу в аэропорт и к рейсу. Правда, на деле это оказалось не совсем так: автобус (в нашем случае это был даже микроавтобус) привез группу в 8 утра, регистрация на рейс же началась в 13 часов. Все это время пришлось коротать в зале ожидания аэропорта. Такая же ситуация была и с обратным выездом: 2,5 часа пришлось ожидать прибытия автобуса.

В Египет летают чартеры, так что забудьте про питание на борту, удобные кресла и выбор места при регистрации. Сидеть 3,5 часа вам придется как в маршрутке на Ждановичи, вместе вас вряд ли посадят, а из напитков предложат максимум минералку.

Фото: Геннадий МОЖЕЙКО

Египетские звезды отелей

Если вы думаете, что отель «на первой линии» - это когда сразу под балконом море, вы ошибаетесь. Типичные египетские отели первой линии - это огромные комплексы, вытянутые перпендикулярно к морю. Там десятки корпусов, а длина территории отеля может достигать километра. Если не повезет, идти от номера к пляжу придется 10 минут.

Важно знать: звезды в местных отелях - «египетские». Пятизвездочная египетская гостиница может соответствовать всего трем звездам европейским. Не удивляйтесь, если в номере вашего пятизвездочного отеля будет сломана ручка в ванную или плесень в ванной. В Египте это нормально. «Да за такие смешные деньги!» - это самая популярная фраза, которую можно услышать от туристов, обсуждающих условия проживания. Кстати об отдыхающих: россиян на египетских курортах по-прежнему нет. Прямые перелеты из России в Египет все еще запрещены после теракта 2015 года. Поэтому 95% отдыхающих в Египте - украинцы, а оставшиеся 5% - белорусы.

Фото: Геннадий МОЖЕЙКО

Питание и алкоголь

Система «все включено» предполагает трехразовое питание в формате шведского стола в определенные промежутки времени. Выбор блюд достаточно широкий, однако всегда есть недовольные: жалуются на отсутствие молочных продуктов, фруктов, острую и соленую пищу. Бары работают с утра и до ночи. Правда, алкоголя привычных нам брендов ждать не стоит - для этого существует система «ультра все включено», об этом нас предупредили еще в Минске. Алкоголь наливают только местный: пиво, ром, джин, водка, виски - все из пластиковых бутылок, все с достаточно специфическим вкусом. Делают коктейли, но изысков ждать не стоит: даже классический «Секс на пляже» в интерпретации местных барменов получается разный. Объяснять им что-то бесполезно - их знания русского языка едва хватает на «привет - друг - спасибо - пожалуйста». А еще нужный алкоголь имеет свойство неожиданно заканчиваться.

Пляж и море

Были в Крыму или Турции? Купались в Испании или на Лазурном Берегу? Тут все не так. Сразу зайти в море и искупаться не получится. Глубина воды у берега - по колено (а если отлив - то и по щиколотку). Даже через 300 метров все равно по колено. А вода - холодная! Чтобы искупаться, придется пройти по специальному деревянному понтону. Длина таких понтонов разная - от 50 до 800 метров! Зато дальше - водный рай: на удивление теплая и прозрачная вода, коралловые рифы на дне и разнообразные рыбки. Не забудьте взять маску или очки!

Опытные отдыхающие также советуют входить в воду в специальных резиновых тапочках (можно купить на месте за $3), потому что в воде есть острые камни и морские ежи. Еще один минус - большие волны и сильное течение. Из-за этого купаться можно только на пятачке буквально 10 на 10 метров, уплыть дальше не дадут спасатели. Да и сам спуск в воду открыт не всегда - опять-таки из-за сильного ветра. Будьте готовы к тому, что купание может быть доступно всего несколько дней из вашего недельного отдыха. Все остальное время вам придется барахтаться там, где по колено, или купаться в бассейне у гостиницы.

Фото: Геннадий МОЖЕЙКО

Фото: Геннадий МОЖЕЙКО

Загорать зимой в Египте лучше с раннего утра - в три часа дня солнце уже заходит за горизонт, и сразу становится прохладно. К тому же зимой довольно ветрено. Поэтому на пляже у шезлонгов стоят загородки из тростника - правда, от сильного ветра они все равно не спасают. Люди на пляже мастерят укрытия из матрасов для лежаков. Говорят, хорошо помогает целлофановая строительная укрывка¸ предусмотрительно купленная заранее в Минске и наброшенная на тростниковую загородку.

Фото: Геннадий МОЖЕЙКО

Интернет

Говорят, что интернет портит отдых, но сегодня без него даже фоточку с пляжа не запостить. Иногда интернет в египетских отелях - чисто формальный: wi-fi ловит только в лобби на ресепшене и в ресторане, но никак не в номере или на пляже. Хотите не выпадать из сети? Тогда вам дорога в ближайший ларек с сим-картами Vodafone. Цены везде одинаково высокие: пустая сим-карта стоит $3, еще $5 стоит 3,5-гигабайтный пакет трафика.

Экскурсии и дополнительные услуги

Экскурсии вам начнут впаривать сразу по прилете. Представитель туроператора на хорошем русском расскажет, что только их авторитетная фирма способна предложить легальный, качественный и безопасный продукт. По приезде в гостиницу туристов в обязательном порядке соберут в конференц-зале и будут рассказывать об экскурсиях снова. Записаться по «суперценам» можно только в течение ближайшего часа. Но не спешите делать выбор - наверняка со временем вы найдете варианты дешевле:

- Задача туроператора - первым застолбить клиента. Но цены у них выше, - объяснил нам один из местных дельцов. - Поездки дешевле предлагают на пляже или в городе - за территорией отеля.

ЦЕНА ВОПРОСА

Дайвинг - $50 за два погружения,

парашют - $25 (за двоих),

морская прогулка на яхте - $15,

морская прогулка на корабле с прозрачным дном - $15 - 25,

погружение с батискафом - $30,

поездка на квадроцикле - $10,

поездка на джипах - $30,

поездка на багги - $20,

ужин у бедуинов с шоу-программой - $20,

автобусные экскурсии в Иерусалим - $75 - 85,

в монастырь Св. Екатерины и на гору Моисея - $20 - 35,

в заповедник Абу Галум и в цветной каньон - $30,

в национальный парк Рас-Мухамед - $10,

в дельфинарий - $15,

авиаэкскурсия в Каир - $45.

Менять доллары на местные фунты не обязательно - все цены и расчеты, как правило, происходят в долларах.

Фото: Геннадий МОЖЕЙКО

Этой зимой цены на туры в Египет достигли своего минимума - следать можно за 250$ с человека.

Что увезти в качестве подарков?

Восточные сладости, магнитики (от $1 за 8 штук), египетские папирусы (от $3), арабские духи (от $3), лечебные масла, кожгалантерею, чаи ($1 за кг), кальяны (от $10) и табак к ним. Не вздумайте везти кораллы, ракушки и даже песок - за это полагается огромный штраф.