Финнадзор ФРГ предостерег от вложений в биткоины 4 23.12.2017, 10:39

3,207

В случае с биткоином речь идет о крайне спекулятивных процессах, которые могут привести к полной потере инвестиций.

Федеральное ведомство по надзору за финансовым сектором предостерегло частных инвесторов от вложений в биткойны в связи с высокой волатильностью их курса. Глава Финнадзора Феликс Хуфельд (Felix Hufeld) выступил с разъяснениями и рекомендациями относительно этой криптовалюты, которые немецкий таблоид Bild опубликовал в субботу, 23 декабря, передает Немецкая волна.

"Речь идет о крайне спекулятивных процессах, которые могут привести к полной потере" средств, предупредил Хуфельд. По словам эксперта, бум на цифровую валюту неизбежно приведет к "эксцессам", в результате чего многие игроки лишатся своих инвестиций. В этой связи немецкий специалист рекомендовал при покупке биткойнов действовать "с предельной осторожностью".

Он пообещал, что подконтрольное ему ведомство будет "держать руку на пульсе". "Мы все сейчас стараемся разобраться в этой области", добавил глава ведомства.

Резкое падение курса

В пятницу, 22 декабря, курс биткойна сильно упал. Так, на базирующейся в Люксембурге в электронной торговой площадке BitStamp он в определенные моменты торгов достигал 12570 долларов, хотя всего около недели назад закрепился на уровне в 20 тысяч.

Ряд экспертов, в том числе Роберт Шиллер, лауреат Нобелевской премии по экономике за 2013 год, ранее уже заявляли, что биткойн - это пример финансового пузыря, который в любой момент может лопнуть из-за недостаточного покрытия реальной валютной массой.

В настоящее время существует более 1000 различных криптовалют. Они не привязаны к какому-либо банку или правительству, их курс определяется только спросом и предложением. Критики электронных денег указывают, что они предоставляет широкие возможности киберпреступникам, позволяя осуществлять быстрые и анонимные сделки по всему миру.