В Facebook появилась новая полезная функция 23.12.2017, 11:07

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В Facebook разрешили добавлять к видео лицензионную музыку.

Команда социальной сети и Universal Music Group заключили многолетнее лицензионное соглашение. В результате, пользователи смогут добавлять лицензионную музыку исполнителей лейбла UMG, пишет Хроника.инфо.

Ранее подобные видеоролики удалялись администрацией социальной сети из-за нарушения авторских прав. Соглашение также охватывает Instagram и Oculus, то есть на этих сервисах также можно использовать в видео музыку, авторские права на которую принадлежат UMG.

Universal Music Group стала первым лейблом, с которым удалось договориться Facebook. По предварительным данным, команда социальной сети также ведет переговоры с Warner Music Group и Sony Music Group.