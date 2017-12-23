Гомельщина: урожай не собрали, он лежит под снегом 34 23.12.2017, 11:14

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Не хватает людей, техники и даже топлива.

Еще месяц назад на Гомельщине аврально собирали лен.

За ту компанию несколько чиновников даже поплатились своими должностями. Сейчас доходят сведения, что в Светлогорском районе на полях осталась кукуруза. При этом на полях лежит далеко не первый снег, передает «Белсат».

Сельскохозяйственное предприятие «Боровик» имеет во владении более трех тысяч гектаров, из них 15 – брошенной или плохо собранной кукурузы. Местные жители возмущены такой безответственностью местного руководства и отмечают, что такая ситуация сложилась и в окрестностях. Кроме кукурузы, никому не нужными оказались 10 гектаров сена, которое бесхозно лежит на сваях в воде.

«Я отработал всю жизнь в этом совхозе, такого не было еще, вот это вам честно говорю», – комментирует ситуацию местный житель.

Почему до сих пор не убрали?

Журналисты обратились к руководителю предприятия «Боровик». От развернутого комментария он отказался и дал лишь скромный ответ.

«Нет, не знаю, у нас все убрано, записывайтесь в приемную, я вам дам интервью», – отметил Владимир Запотылок.

Местные пожаловались на недостаток в инфраструктуре хозяйства.

Не хватает людей, техники и даже топлива. Это, по их мнению, и привело к потере урожая. Поэтому точно не известно, это неэффективное управление отдельного директора, или системная болезнь.

«Причина главная в том, что на земле нет хозяина, это первое, и может бы ту кукурузу не сеяли в этом Светлогорском районе, может там что-то другое было и может бы не в таких объемах, если бы был хозяин. А его нет! Вторая причина – это хозяин тоже амбициозный, (Александр Лукашенко – ред.) И он сегодня так может и заинтересован в такой ситуации, ему будут нужны козлы отпущения», – считает активист Владимир Кацора.

Пока люди не будут чувствовать себя хозяевами на собственной земле, а руководство будет оглядываться на приказы сверху, такие случаи не будут исключением. И не только в Светлогорском районе.