В Лондоне Биг-Бен заработает на новогодние праздники 23.12.2017, 11:19

Туристическая визитка британской столицы будет работать на Рождество и Новый год.

В столице Великобритании туристический памятник Биг-Бен, который находится на реконструкции, заработает на новогодние праздники, сообщает BBC.

Работать он будет на Рождество и Новый год - с утра 23 декабря до 13:00 1 января.

В августе этого года Биг-Бен был закрыт на реконструкцию, которая продлится до 2021 года. Реставрационные работы будут стоить около $37 млн.