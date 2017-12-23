Из-за налоговой реформы Трампа могут упасть цены на нефть и газ 2 23.12.2017, 11:41

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Дональд Трамп

Радикальное снижение в США налогов на бизнес неминуемо скажется на всей мировой экономике.

Отличным рождественским подарком для американцев назвал Дональд Трамп налоговую реформу, которую Конгресс окончательно одобрил 20 декабря, а сам президент США подписал 22 декабря. Если в крупнейшей экономике планеты происходит самое широкомасштабное за последние три десятилетия изменение системы налогообложения, это неминуемо отразится - в той или иной форме - на всей мировой экономике.

Сланцевые месторождения станут более рентабельными

Для Германии и других стран Евросоюза, к примеру, радикальное снижение в США налогов на прибыль компаний с 35% до 21% означает, в частности, существенное обострение глобальной конкурентной борьбы за инвестиционную привлекательность. Если Соединенные Штаты предоставляют отныне американским и работающим на территории страны иностранным инвесторам столь благоприятные фискальные условия ведения бизнеса, то государствам ЕС придется вскоре как-то ответить на этот вызов, если они не хотят столкнутся с оттоком капитала за океан, пишет «Немецкая волна».

А вот для России и стран ОПЕК принципиально важно другое. Для них радикальное снижение в США ставки корпоративного налога и предоставление компаниям других фискальных льгот могут обернутся падением мировых цен на их главный экспортный товар - нефть. Однако этому аспекту реформы Трампа ни немецкие наблюдатели, ни, что куда более удивительно, российские СМИ пока особого внимания не уделили.

А ведь элементарная экономическая логика подсказывает, что значительное снижение налогового бремени не может не дать импульса тем работающим на территории США компаниям, которые занимаются добычей нефти (и газа) из сланцевых пород. Они получают возможность значительно повысить рентабельность своего дорогостоящего высокотехнологичного бизнеса или хотя бы сделать его прибыльным, поскольку целый ряд фирм в этой сфере убыточные.

Американцы увеличат производство нефти и сжиженного газа

Иными словами, при новых налоговых ставках часть американских фирм впредь готова будет добывать сланцевую нефть при более низких мировых ценах на этот энергоноситель, чем до сих пор считалось. Однако в последние месяцы нефтяные котировки, наоборот, растут, чему в значительной степени способствовала сделка ОПЕК+. Она была заключена в конце 2016 года между членами картеля и некоторыми не входящими в него странами, прежде всего - Россией, и с тех пор дважды продлевалась. В последний раз (30 ноября 2017 года) сразу до конца 2018 года.

Таким образом, у американских компаний, занимающихся добычей как сланцевой, так и традиционной нефти, сейчас появился двойной стимул взяться за расширение производства: выросшие на мировом рынке цены и снижающиеся в Америке налоги. Поэтому можно, думается, смело предоложить, что в первой половине 2018 года США будут усиленно наращивать (рентабельную!) нефтегазовую добычу. Тем более, что доступные американским энергетическим компаниям запасы нефти и газа практически в одночасье увеличились, поскольку в рамках налоговой реформы Трампа эти фирмы получили право бурить на Аляске в регионе, который до сих пор являлся природоохранной зоной.

Следовательно, в краткосрочной и уж тем более в среднесрочной перспективе весьма вероятно снижение цен - как на американскую нефть, которая будет все больше теснить в Соединенных Штатах импортируемую, в частности, саудовскую, так и на американский сжиженный природный газ (СПГ), который США намереваются усиленно экспортировать и в Европу, и в Азию, особенно в Китай.

Для России все это означает усиление международной конкуренции и, вероятно, сокращение экспортной выручки. А для Германии - удешевление закупаемых за рубежом энергоносителей.