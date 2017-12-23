Госпропагандисты похвалили Светлану Калинкину за деловитость и смелость 67 23.12.2017, 11:51

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Они считают правильным переход «Белорусского партизана» в зону .by и отключение комментариев.

Ситуацию с «Белорусским партизаном», который был заблокирован Министерством информации, а затем перешел в доменную зону .by, обсудили в программе «Клуб редакторов» на БТ.

Цитаты из программы приводит «Советская Белоруссия».

Главный редактор «Советской Белоруссии» Павел Якубович сказал:

— Мне решение главного редактора «Белорусского партизана» показалось весьма деловым. Она проявила достаточно такой серьезный подход к своему сайту. Ввела его в доменную зону .by. Тем самым это уже не какая-то вещательная структура, которая находится где-нибудь в Аргентине или на островах. Сегодня это действительно белорусская вещательная структура — и она находится в зоне действия белорусского законодательства, белорусских правил. Сейчас будет и сайту легко работать и посетителям.

Насчет форумов шаг довольно смелый. Зачастую лучше не иметь никаких откликов, чем иметь такие, какие есть где-то, потому что это не общественное мнение. Но мы об этом уже много говорили…

Когда Калинкина убрала «обмен мнениями», то она сделала шаг смелый и направленный на то, чтобы фешенебельней сделать эту свою площадку.

Гендиректор БелТА Дмитрий Жук напомнил, что под материалами БелТА, за исключением блогерских текстов, никогда не было форумов, а сейчас некоторые СМИ от них отказываются, так как «хвост уже начинает вилять собакой»: «Народ обсуждает не журналистские материалы, а то, что о них говорят в этих комментариях. Редакция, таким образом, утрачивает свое влияние на общество».

Якубович резюмировал:

— Но ведь никто и не ставит задачу, чтобы вдруг «Белорусский партизан» стал иным. Пожалуйста, пишите. Но грань она перечеркнула. Во-первых, ресурс стал солидным и легальным органом. А во-вторых, после отказа от тяжелого наследия в виде совершенно неприемлемых форумов «Белорусский партизан» становится вполне участником нашего информационного поля. Пусть пишет статьи, которые не противоречат законодательству, а мы будем их читать и соглашаться или не соглашаться.