Российские ученые написали коллективное обращение с критикой интервью главы ФСБ 17 23.12.2017, 12:13

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Александр Бортников

Ученые протестуют против оправдывания сталинских репрессий и умалчивния о многочисленных жертвах среди простых граждан.

Группа академиков и членов-корреспондентов РАН выступила с критикой интервью директора ФСБ Александра Бортникова, которое он дал "Российской газете" накануне Дня работника органов безопасности и столетия спецслужбы.

Открытое письмо ученых в пятницу газете "Коммерсант" передал академик РАН Сергей Стишов, известный физик, глава Троицкого научного центра РАН.

Подписавшиеся под обращением считают, что глава спецслужбы оправдывает сталинские репрессии и умалчивает о многочисленных жертвах среди простых граждан. В письме они напоминают, "какое огромное количество замечательных ученых было уничтожено в расцвете своей деятельности", и призывают общественность присоединиться к их беспокойству.

"Когда я прочел интервью, где господин Бортников рассказывает, что большинство решений в 1930-х были по делу... Что путем репрессий страна наказывала плохих чекистов и плохих партработников... Мне захотелось спросить: а за что наказывали ученых? За что наказывали артистов, художников? За что наказывали крестьян, рабочих, простых граждан?" - приводит газета слова Стишова.

Физик предложил коллегам по научному "Клубу 1 июля", созданному в 2013 году академиками, недовольными реформой РАН, отреагировать на интервью Бортникова.

"По-видимому, впервые после XX съезда КПСС (1956 год) одно из высших должностных лиц нашего государства оправдывает массовые репрессии 1930-40-х годов, сопровождавшиеся неправосудными приговорами, пытками и казнями сотен тысяч ни в чем не повинных наших сограждан", - говорится в письме.

Авторы письма также напомнили, что в 30-40-е годы в СССР были расстреляны и погибли в лагерях тысячи ученых и инженеров. По словам академиков, репрессии коснулись армии, где потери командиров были выше, чем во время Великой Отечественной войны.

"Мы решительно протестуем против ревизии представлений о бесчеловечной и антинародной сущности репрессий", - сказано в письме, авторы которого призывают присоединиться к ним "всех здравомыслящих людей".

Бортников, напомним, дал большое интервью "Российской газете" накануне Дня работника органов безопасности. Говоря о репрессиях 1930-х годов, директор ФСБ сосредоточился на судьбах самих "чекистов". Он подчеркивал, что больше 22 тыс. сотрудников органов госбезопасности сами стали жертвами террора.

При этом глава ФСБ утверждал, что "чрезвычайные меры" чекистов были продиктованы чрезвычайностью ситуации, в работе НКВД были "перегибы" на местах, а массовые репрессии закончились после 1938 года. О расстрелянных и заключенных простых гражданах Бортников не упомянул.