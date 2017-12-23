Олег Дулуб может возглавить БАТЭ 3 23.12.2017, 12:44

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Олег Дулуб

Фото: onliner.by

Сейчас Дулуб находится в США, где проживает его дочь.

По информации pressball.by, Олег Дулуб, расставшийся с одесским "Черноморцем", может возглавить БАТЭ. Чтобы покинуть украинский клуб, тренеру пришлось вернуть все деньги, заработанные за четыре месяца.

Сейчас Дулуб находится в США, где проживает его дочь.

Как пишет пресс-служба "Черноморца", "коллектив команды благодарит Олега Дулуба и его помощников за высокопрофессиональный добросовестный труд в непростой период для "Черноморца".

Белорусский специалист возглавил "моряков" 4 сентября, а его контракт был рассчитан до конца сезона. Под руководством Дулуба "Черноморец" провел 12 матчей в чемпионате Украины, в которых одержал 3 победы и 7 ничьих, что позволило команде покинуть "зону вылета".