Что выгодно покупать в Польше, а что – в Литве 8 23.12.2017, 12:58

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В последнее время многие жители Литвы ездят за продуктами в Польшу, надеясь на более низкие цены.

Известно, что в Сочельник на столе не бывает мясных блюд. Однако все меняется на Рождество, когда в числе блюд могут подавать, например, утку, пишет Delfi со ссылкой на газету Kas vyksta Kaune.

Журналисты Kas vyksta Kaune интересовались, сколько стоят утки в Литве и в Польше. В популярнейшей литовской сети Maxima можно выбирать из 7 видов уток, цена на которых колеблется в пределах 5-7 евро за кг.

"Самая популярная – мороженная литовская утка. В декабре этого года купили уже 5000 таких уток. Кроме того, продано по несколько сот килограммов уток из Грузии, Германии, Нидерландов и Польши", – сообщил представитель Maxima.

До Нового года килограмм утки в магазинах Maxima можно купить за 2,99 евро. Представитель другой торговой сети - Lidl – сообщил, что уже с 21 декабря утку Skonio ženklas можно купить по 2,99 евро за кг.

Журналисты решили узнать, сколько утка стоит в фермерском хозяйстве. Литовский фермер, который не первый год выращивает экологических уток на продажу, сказал, что за килограмм просит 6 евро, и это, по его словам, дешево – почти с 50% скидкой. В хозяйстве под Вильнюсом уток продают по 12 евро за кг.

В последнее время многие жители Литвы ездят за продуктами в Польшу, надеясь на более низкие цены. В Магазинах сети Tesco килограмм утри стоит 7,99-9,99 злотых. Значит, в евро 1,95-2,44 евро. Утиные божки продают по 19,99 злотых (4,88 злотых).

В Литве такие цены возможны только во время акций. Но надо не забывать, что поездки в Польшу тоже стоят денег. Кроме того, не надо забывать и тот факт, что утка стоит не один килограмм, значит цена увеличивается в 2-3 раза.