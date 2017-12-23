Украинский певец стал лучшим исполнителем в Беларуси 23.12.2017, 13:31

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Никита Алексеев

Украинец одержал победу в номинации "Певец года".

Украинский певец Никита Алексеев (Alekseev), который часто ездит с выступлениями в Россию, назван лучшим исполнителем в Беларуси.

Так, белорусская музыкальная премия "Наша Лига" объявила лучших музыкантов 2017 года, а Alekseev победил в номинации "Певец года".

Победой украинец похвастался на своей странице в Instagram. Он записал для фанатов видео, в котором сказал, что воспринимает награду, как аванс.

“Друзья, Беларусь! Неожиданно и приятно получить от вас награду "Певец года". Спасибо за доверие! Воспринимаю ее, как большой аванс и буду стараться радовать вас своими новыми и красивыми песнями. Дзяк, Беларусь!" – сказал в ролике певец.