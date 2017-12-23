В НАТО подозревают РФ в попытке уничтожить кабели связи 3 23.12.2017, 13:36

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Российские подлодки развернули в районе подводных кабелей связи невиданную со времен холодной войны активность.

Российские подводные лодки могут умышленно повредить подводные кабели связи, которые обеспечивают Интернет и другую коммуникацию в Северной Америки и Европе. Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на военных чиновников.

Россия, в случае повреждения этих кабелей, может получить возможность использовать важные линии передачи данных. По словам чиновников, Кремль развернул в районе кабелей активность, "невиданную со времен холодной войны", отмечает liga.net.

"Россия явно проявляет интерес к подводной инфраструктуре НАТО", - заявил командующий подводными силами НАТО Эндрю Леннон.

Североатлантический альянс, в свою очередь, возродил командатный пункт, который был закрыт после холодной войны. Союзники НАТО также наращивают меры по обнаружению российских подводных лодок.