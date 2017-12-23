Минчанин, совершивший за год более 200 перелетов: Однажды механики забыли заправить самолет 4 23.12.2017, 14:10

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Всеволод Беляев

Фото: из личного архива

Всеволод Беляев меняет паспорт раз в год, потому что заканчиваются страницы для штампов.

Во вторник в минском аэропорту встретили четырехмиллионного пассажира. Им стал минчанин Всеволод Беляев. Для него это был 205-й полет, но за несколько дней он успел совершить еще несколько поездок.

- О том, что стал четырехмиллионным пассажиром, узнал в самолете, - рассказал kp.by Всеволод Беляев. - Летел их аэропорта Пулково в Минск. Эмоции, конечно, были положительные. Было даже неловко – первый раз в такой ситуации.

На следующий день Всеволод в три часа ночи проснулся и вновь полетел по делам.

- Только за этот год у меня было 209 перелетов. И еще несколько впереди.

- Кем же вы работаете?

- Работаю менеджером на иностранную компанию. Компания занимается медицинским оборудованием, софтовымобеспечением, обучением, созданием экспертных центров. В сфере моей деятельности работа в России, Казахстане, Узбекистане, Туркменистане, Грузии, Азербайджане. В общем, страны бывшего СССР.

Также хватает общественной нагрузки. В Белорусской федерации бокса я заместитель председателя, в Минской городской федерации бокса - руководитель. Сам в прошлом боксер, заканчивал Республиканскую школу-интернат спортивного профиля в 1984 году. Получил квалификацию тренер по боксу второй категории.

- Считали, сколько часов провели на борту самолета?

- Нет, но если считать, то надо учитывать и время, проведенное в ожидании при пересадках. Это то тяжелое время, когда отекают ноги и ни о чем больше не хочется думать – только о собственном здоровье.

- Как спасаетесь? Может, компрессионные гетры?

- Да, беру компрессионные чулки, пью витамины, использую спортивное питание. Но избыточный вес набирается, потому что Азия очень гостеприимная и хлебосольная.

- Как проводите время в полете?

- Чаще всего стараюсь поспать, отдохнуть. И настраивают на командировку: что буду делать, что говорить, набрасываю тезисы.

- Сколько стран за этот год посетили?

- Тяжело сказать. Я паспорт меняю раз в год, потому что заканчиваются страницы для штампов.

- В новых странах в этом году побывали?

- В Португалии. Хотя нет, я там бывал раньше, просто в Лиссабоне в первый раз.

- Что больше всего удивило и запомнилось?

- Встреча в аэропорту «Минск», когда узнал, что я четырехмиллионный пассажир в этом году. Такая пропускная способность – очень большая. Даже не знаю, может ли Киевпохвастаться такой проходимостью. В аэропорту Баку, например, пропускная способность два миллиона человек в год, в Ташкенте – три с половиной миллиона.

- Кому-то нравится летать, кто-то боится. А как у вас?

- Очень спокойно. По статистике авиатранспорт – самый безопасный.

- Самый необычный полет, который у вас был.

- Из Ташкента в Москву. Наконец-то летел Boeing 787 Dreamliner. Разработчики считают, что сделали совершенный самолет, отсюда и такое название (Dreamliner – Лайнер мечты, KP.BY). Действительно, все очень удобно, много места для ног, удобно спать. На двухэтажных самолетах еще не летал, но очень хочу.

- Еще необычные ситуации бывали?

- Позавчера я сел в Минске в самолет «Аэрофлота» с чемоданом, а получил его вчера, прилетев обратно уже рейсом «Белавии». Я летел по маршруту Минск-Москва-Таллинн-Москва-Минск. Это четыре перелета. Мой багаж сделал пять перелетов без меня, все время где-то оставался, как-то оказался в Риге.

- Больше нештатных ситуаций не было?

- Опаздывал на стыковочные рейсы. Такое бывает, это жизнь. Событий, про которые можно снять фильм или написать рассказ не было. Разве что в прошлом году летел из Таллинна в Санкт-Петербург, эстонские механики забыли дозаправить самолет, который уже завелся, выехал на полосу, но потом экстренно борт вернули.

- Известные попутчики часто встречались?

- Да, например, в этом году рядом сидел с Анной Лорак, Светланой Лободой, еще летел с группой «Чайф», ведущим «Модного приговора» Александром Васильевым. Недавно был в одном самолете с группой артистов, где была Галина Польских. Они летели в Барановичи на спектакль. Очень доброжелательные люди. С Галиной Александровной удалось пообщаться, очень интересная женщина, в прекрасной форме для своих лет.

- Стюардессы вас в лицо узнают?

- Узнают. Но сейчас появилось очень много новых стюардесс.