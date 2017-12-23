Ученые создали лазер, который проверяет качество продуктов 23.12.2017, 14:35

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Если лазер находит примеси — компьютер сразу сообщит об этом.

Итальянские ученые создали лазер, который проявляет некачественные продукты. Все непригодно или вредное для организма он способен обнаруживать за считанные часы, и работает значительно быстрее традиционных лабораторных анализов, пишет napensii.ua.

Это новое устройство анализирует состав продуктов при помощи лазера. Луч лазера попадает на продукт и взаимодействует с ним. Если лазер находит примеси — компьютер сразу сообщит об этом.

Создание такого лазера обошлось в 30 тысяч евро. На данный момент ученые думают над тем, как это приспособление сделать меньше и дешевле.