80-летняя Джейн Фонда раскрыла секреты своей красоты 12 23.12.2017, 15:17

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Джейн Фонда

Женщины могут выглядеть привлекательно и стильно и в 70 лет, и в 80.

На этой неделе, 21 декабря, Джейн Фонда отметила день рождения. Ей исполнилось – даже не верится! – 80 лет. И ее пример - доказательство того, что красота, это не о морщинах. Или их отсутствии. Это нечто другое, пишет kp.ru.

Что именно? Сама Фонда одним своим существованием доказывает, что женщины могут выглядеть сексуально и стильно и в 70 лет, и в 80. «Тот факт, что мне восемьдесят, дает мне надежду, что впереди еще как минимум десять лет».

Она не скрывает, что не раз ложилась под нож пластического хирурга. Но нельзя не признать, что одной только пластикой таких невероятных результатов добиться нереально, Фонда работает над своей фигурой, лицом и внутренним миром всю жизнь. И иногда приоткрывает завесу тайны - делится своими секретами красоты.

ПРО ФИТНЕС

Когда-то она стала знаменитой на весь мир благодаря пропаганде фитнеса по TV. И с тех пор тренировкам не изменяет до сих пор, несмотря на пересадку коленного сустава и еще ряд операций в течение последних лет. Регулярные упражнения - одна из причин, по которым Фонда выглядит так хорошо на красной дорожке в своем возрасте.

«Какую бы тренировку вы ни выбрали, она должна включать особую тройку (я это так называю) – аэробика, упражнения на сопротивления и занятия на растяжку, - рассказывала она в интервью журналу Hеllo. - Абсолютный минимум – это три раза в неделю как минимум по полчаса».

"Если вы поставили себе целью похудеть, то должны уделять больше внимания аэробным (кардио) упражнениям. Никакая диета не избавит вас от мраморного жира, который находится глубоко внутри мышц, поэтому еще раз – налегайте на кардио».

ПРО ДИЕТЫ

Тем не менее, Фонда не скрывает, что одного только фитнеса недостаточно. Спорт должен идти бок о бок с правильным питанием.

«Я считаю, что худоба это синоним молодости, уж простите. Вы должны уменьшить количество пищи, которую едите, и увеличить количество упражнений, которые вы получаете. В принципе, это все, что нужно для стройного тела.

И держите под рукой здоровые закуски, я, например, люблю фрукты или нежирный творог. Красный виноград хорошо сочетается с сыром.

Ешьте только тогда, когда вы голодны, а не потому, что «время настало».

Фонда признается, что старается не употреблять сахар: «Вместо него я ем много свежих продуктов. Что касается овощей, то тут мои фавориты – все темно-зеленое (брокколи, спаржа или темно-зеленый салат ) и темно-фиолетовое (ежевика или черника). Но вообще, стараюсь, чтобы тарелка была разноцветной – что-то красное, что-то желтое, что-то оранжевое и что-то белое, как джикама».

Не пропускайте завтрак. В идеале, вы должны утром съедать треть своих ежедневных калорий. Вторую на обед и третью на ужин. Но что касается ужина, то он должен состоять по большей части из белков и минимум углеводов. Тем не менее, ужин необходим, иначе вы перед сном начнете хватать все что ни попадя. Последний прием пищи – как минимум за два-три часа до того, как пойдете спать.

ПРО МАКИЯЖ И СТИЛЬ

Существуют ли правила макияжа, которые следует соблюдать по мере старения? Фонда думает, что с возрастом нужно отказаться от блеска: «Старая кожа не должна блестеть. На возрастной коже он выглядит не как блеск, а как сальность. К сожалению».

Неизменный на протяжении многих лет стилист Фонды Таня Гилл рассказывала, что один из секретов Джейн заключается в том, что она знает, что на нее работает.

Макияж и одежду она всегда выбирает по принципу не то, что модно, а что идет:

«Она очень любит разные палитры желтого. Одно из ее любимых платьев - ярко-желтого цвета, который большинство женщин ее возраста не посмели бы даже примерить. Но мы показали Донателле Версаче цвет, и она нашла правильную ткань».

Джейн не боится быть смелой. Она вдохновляет женщин, потому что доказывает - не имеет значения, какой у вас возраст, важно насколько вы себя ощущаете.

Фонда никогда не скрывала, что своей моложавостью во многом обязана пластической хирургии. В 70-х годах актриса сделала пластику груди, вставив себе силиконовые импланты. Позже подправляла подбородок, шею, а так же убирала морщинки вокруг глаз.

«Имейте гордость не прятаться за словами «никакой пластики! я и так хорошо выгляжу благодаря генам». Поверьте, люди, которые понимают в этом толк, сразу видят, делали вы пластику или нет», - реагирует она на злобные замечания о ее операциях, и заключает:

«Если я могу позволить себе купить еще несколько лет молодости, то почему бы и нет?».

ПРО ВНУТРЕННЕЕ «Я»

«Внутренне я чувствую себя моложе, чем когда мне было 20 и 30 лет», - сказала Фонда. «Теперь я твердо убеждена, что все это связано с тем, как вы видите свою жизнь. Я не была счастлива в молодости, тогда я была в депрессии. Теперь я вижу свое прошлое, и я вижу будущее - и я понимаю разницу».

Она также добавила, что страсть и любопытство в отношении жизни - это ключ к тому, чтобы оставаться молодым. Хотя бы внутренне.

В одной из своих книг под названием Prime Time она перечисляет вещи, которые необходимы, чтобы успешно стартовать.

Вы должны бросить курить, поставать точку на чрезмерном употреблении алкоголя и научиться спать именно столько, сколько требует ваш организм. «Это кажется таким… банальным, что ли, но вы сами удивитесь, когда поймете, что это работает».

Тренируйте не только мышцы, но и мозг. В принципе, он и есть мышца. Фитнес хоть и помогает мозговой функции, но в сочетании с «кардио мозга» это продлит молодость вашего серого вещества, а значит, и всего организма.

Занимайтесь сексом. Джейн признает, что да, это не сделает вас моложе, но придаст уверенности, а с уверенностью повышается самооценка. "В нашем возрасте это крайне важно". К тому же сексуальное удовольствие, будь то самостоятельно или с партнером, снижает риск депрессии, артрита и стресса, а также улучшает иммунную систему.