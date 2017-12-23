Общественные деятели Франции требуют отозвать лицензию у RT France 1 23.12.2017, 15:22

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В условиях гибридной войны вещание «Russia Today» в Европе недопустимо.

Общественные и культурные деятели Франции со страниц газеты Le Monde обратились к главе Высшего совета по аудиовизуальным средствам (CSA) Оливье Шрамеку с просьбой отозвать лицензию у телеканала RT France который начал вещание 19 декабря, «во имя сохранения гражданского мира». Письмо было опубликовано в газете 20 декабря, пишет mediananny.

В заявлении говорится: «Мы обращаемся к вам, господин Шрамек, с просьбой ради: сохранения гражданского спокойствия приостановить действие лицензии на право вещания на территории Франции, которая была издана Russia Today».

В письме упоминают обвинения властей США в адрес российских СМИ о вмешательстве в американские выборы, обвинения премьер-министра Великобритании Терезы Мэй в том, что российские СМИ «подталкивали британский народ к разобщению», и министра обороны Испании Марии Долорес де Коспедаль, осудившей «российское вмешательство во внутренние испанские дела».

«В этом контексте гибридной войны разрешение на вещание во Франции, данное Russia Today, является чрезвычайно серьезным, поскольку может привести к путанице в умах и разобщению французов. Мы просим вас во имя сохранения гражданского мира отозвать действие лицензии Russia Today на территории Франции», - говорится в письме, под которым свои подписи поставили писательница Галя Акерман, главный редактор журнала Philosophie magazine Мишель Ельчанинофф, историк и богослов Антуан Аржаковский, преподаватели университетов Пьер Косса и Ирина Дмитришин, переводчик Элен Синани.

Ответ из России последовал незамедлительно: первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Россия введет меры в отношении французских СМИ, если Париж отзовет лицензию у RT France.