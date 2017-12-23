В Беларусь идет тепло 2 23.12.2017, 15:41

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На католическое Рождество будет до +8 градусов.

24 декабря погоду в нашей стране будут определять атмосферные фронты от циклона с центром над северо-западом Европейской территории России, за которыми начнет поступать теплая воздушная масса атлантического происхождения. На большей части территории страны пройдут кратковременные осадки (мокрый снег, переходящий в дождь), ночью и утром по северо-востоку местами сильные осадки. Слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Во многих районах республики сильный порывистый ветер. Температура воздуха минимальная ночью от -4°С по востоку до +4°С по юго-западу; максимальная днем 0..+6°С, по юго-западу до +8°С, сообщает Гидромет.

25 декабря страна окажется под влиянием фронтальных разделов, смещающихся с Западной Европы. На большей части территории республики ожидаются осадки (дождь, мокрый снег). По северо-восточной половине слабые туман и гололед. Ночью преимущественно по юго-западу, утром и днем во многих районах страны сильный порывистый ветер. Температура воздуха минимальная ночью -3..+3°С, максимальная днем 0..+6°С; по юго-западу республики ночью +4..+6°С, днем до +8°С.