В Пинске находится самая длинная шашечная доска в мире 1 23.12.2017, 16:02

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Фото: media-polesye.by

Сделали ее активисты физкультурно-спортивного клуба инвалидов «Ветразь».

По словам руководителя клуба Василия Гришко, длина творения клуба «Ветразь» составляет 40 метров, на синтетическом полотне размещено 100 стандартных шашечных досок, общее число клеток — 8400, пишет media-polesye.by.

- Была идея войти с нашей супер-доской в Книгу рекордов Гиннесса или Книгу рекордов России, – рассказывает Василий Гришко. Организаторы фиксации необычных рекордов откликнулись на нашу заявку и поставили в очередь.

Поскольку это коммерческие проекты, то за деньги эту очередь можно «подвинуть», но денег пока у организации инвалидов нет.

Фото: media-polesye.by

Уникальная доска не простаивает, на ней то и дело в Пинске устраивают турниры шашистов.

Например, 21 декабря состоялся турнир по массовым шашкам, в котором приняли участие здоровые люди и люди с ограниченными возможностями. Четыре команды сыграли по круговой системе на 25 досках.

Фото: media-polesye.by

- Очень важно, что шашки смогли объединить людей разного возраста и с разными возможностями. В результате исчезают барьеры во взаимоотношениях между ними, - отметил один из организаторов турнира, представитель клуба «Ровесник» Валерий Трепачко.

Педагог-организатор СШ №1 Полина Якушенко поделилась своими впечатлениями о турнире:

Фото: media-polesye.by

- В соревнованиях участвовали мои ученики. Это не только спортивные состязания, а площадка для интеграции здоровых людей и людей с инвалидностью. На примере людей, которые мужественно преодолевают тяжёлые недуги, могу показать своим ученикам, что зачастую их подростковые проблемы преходящи и не такие важны, что стоит страдать из-за них.