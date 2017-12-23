На свалке в Подмосковье перед приездом Путина трактором распыляли «духи» 23.12.2017, 16:06

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На полигоне работали сразу три распылителя.

Очевидцы опубликовали видео, как на подмосковном мусорном полигоне "Кучино" распыляют вещество, "имеющее сладковатый запах", на фоне слухов о том, что академию РВСН, расположенную неподалеку, посетит президент России Владимир Путин, пишет gordonua.com.

В сообществе "Мы за чистый Железнодорожный" во "ВКонтакте" сообщили, что на полигоне работают сразу три распылителя. "От запаха свалочного газа они не спасают. Буквально в 50 метрах от этой установки запах свалки по-прежнему ощущается достаточно сильно", – отметили они.

23 июня в подмосковной Балашихе закрыли мусорный полигон "Кучино", куда свозили 90% отходов из Москвы. Закрыть полигон потребовал 22 июня Путин, которому пожаловались на объект жители района. Путин дал время на закрытие полигона до 22 июля, но губернатор Московской области Андрей Воробьев выдал соответствующее распоряжение на месяц раньше.

В Подмосковье действуют 17 полигонов, три из них будут закрыты в этом году.