На Наталью Папкову продолжают оказывать давление 4 23.12.2017, 16:23

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Наталья Папкова

К активистке БНК в ее день рождения пришел представитель Следственного комитета.

Активисткой Белорусского Национального Конгресса Натальей Папковой интересуется Следственный комитет. Об этом Наталья Папкова написала в «Фейсбуке» и рассказала подробности «Радыё Рацыі»:

- Ко мне пришел милиционер. Сказал, что он из Следственного комитета и есть какой-то человек, который сейчас сидит в тюрьме за продажу наркотиков. Он пишет жалобы и ссылается на меня, якобы я что-то могу уточнить в его деле. Я этого человека никогда не видела и никогда не знала. Они хотят, чтобы я подписала какие-то бумаги. Я отказалась их подписывать. Они попросили, чтобы я пришла в Ленинский РОВД, но повестки мне не дали.

Без соответствующей повестки Наталья Попкова идти в Ленинский РОВД города Бреста не собирается и называет имя представителя следственного комитета Виталий Кисель. Происшествие случилось около 10 часов утра 22 декабря в ее день рождения.

- Считаю что интерес связан с тем, чтобы «закрыть» Папкову на 15 неотсиженных ранее суток, за участие в минской акции протеста. Обычно милиционеры хотят закрыть такие "висяки" до окончания календарного года, - отмечает соратник Натальи Папковой, активист гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Шерендo.