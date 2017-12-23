Сечин продолжает дарить чиновникам корзинки с вином и колбасой 6 23.12.2017, 16:59

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Глава «Роснефти» дарит чиновникам подарки, стоимость которых превышает максимально допустимую законодательством РФ.

Глава "Роснефти" Игорь Сечин дарит к Новому году российским чиновникам корзинки с колбасой и вином, стоимость которых превышает максимально допустимую законодательством сумму в 3 тыс. руб. Об этом пишет The Bell со ссылкой на федеральных чиновников.

Собеседник издания рассказал, что корзинку от Сечина принесли и оставили у него в приемной, когда он был на совещании в другом месте. В корзинке были четыре бутылки вина "Усадьба Дивноморское", мандарины и 2,5 кг колбасы из дичи.

По данным издания, средняя стоимость бутылки вина "Усадьба Дивноморское" от "Абрау-Дюрсо" в рознице составляет около 3 тыс. руб.

Председатель совета директоров "Абрау-Дюрсо" Павел Титов заявил, что "Роснефть" уже несколько лет дарит на Новый год корзинки с их вином, но специального соглашения между компаниями нет. Он отметил, что оптовая цена бутылки вина обходится "Роснефти" в 1,55 тыс. руб.

Еще один федеральный чиновник, получивший к Новому году в подарок корзинку, сказал, что не знает, как реагировать на подарок.

"Что мне с этим делать? Отправить обратно? Написать служебную записку начальству и сдать в управление делами? Но это подарок от Сечина", – отметил он.

Представитель "Роснефти" Михаил Леонтьев заявил, что содержимое подарков не может выбиваться по стоимости, потому что эти товары не поступают в продажу, а стоимость вина в рознице "завышена".

The Bell предполагает, что колбасы могут изготавливаться из мяса, которое Сечин добывает на охоте на крупного зверя.

Подарочная корзина от Сечина фигурировала в деле о получении взятки экс-министром экономического развития РФ Алексеем Улюкаевым. В озвученных на заседании суда аудиоматериалах Сечин дал поручение подготовить подарочную корзину для Улюкаева. Через некоторое время после вручения презента Улюкаев был задержан.

Улюкаев отказался признать вину. В ходе судебного заседания он заявил о провокации взятки со стороны ФСБ РФ. По словам экс-министра, Сечин незадолго до встречи обещал угостить его очень вкусным вином. Сотрудники российских министерств и госкорпораций в связи с осуждением Улюкаева резко ужесточили порядок принятия подарков и отказываются брать даже календари и ежедневники.