Ученые рассказали, какой продукт поможет улучшить интеллект ребенка 2 23.12.2017, 17:18

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Американские эксперты провели ряд исследований.

Ученые из Пенсильванского университета (США) доказали, что еженедельное потребление рыбы улучшает интеллект и сон ребенка. В отличие от детей, родители которых не вводят в рацион морепродукты, их уровень IQ на 4,8 балла выше, пишет orthodox.od.ua.

Ученые рассказали, что для развития нервной ткани, а значит и поднятия интеллекта, организму нужны жирные кислоты Омега-3, содержащиеся в рыбе. Вещество также провоцирует выработку гормона мелатонина, отвечающего за бодрствование и сон. Проводя исследование, эксперты попросили 541 школьника заполнить опросники, указав, как часто они едят рыбу. Анкеты родителей касались времени сна детей.

Как рассказала доктор Дженнифер Пинто-Мартин, результаты исследования должны заставить родителей пересмотреть рацион детей и популяризовать рыбу. Морепродукты можно давать даже 10-месячным малышам, при условии, что они очищены от костей.