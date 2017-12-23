Елочные базары - 2017: Почему в Минске нет дешевых елок? 6 23.12.2017, 17:45

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Скромные елочки от лесхозов стоят от 10 рублей за метр, а вот самая модная сейчас пихта из Дании - по 100 рублей и выше.

«Я не первый год торгую, уже постоянные клиенты на елки есть!»

22 декабря в столице развернулась елочная торговля, открылось 237 торговых точек. Цены обещали невысокие: ель до одного метра за 10 - 22 рубля, от одного до двух - за 11,5 - 26 рублей, ну а большие деревья - от двух до трех метров - за 15 - 30 рублей, пишет kp.by.

Многие торговцы подготовились заранее, привезли товар с вечера.

- Я не первый год на этом месте, - рассказывает продавец елок из Серебрянки. - Уже появились постоянные клиенты. За пару дней звонят, говорят, что им привезти.

В Серебрянке очень много частных елочных базаров

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Базары должны открываться в 10.00 и закрываться в 20.00, но утром в первый рабочий день новогодние деревья появились не везде. К примеру, на улице Плеханова точка пустовала. Зато на проспекте Рокоссовского елки продают на каждой остановке! Лесных красавиц продают запакованными в белую сетку. Та, что распакованная, выглядит шикарно.

На некоторых базарах елки продают упакованными

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Елки из Гродненской области, - рассказывает продавец. - Мы не сами выращиваем, закупили. Самые маленькие - 20 рублей, побольше - 25, а те, что два метра и выше - 30 рублей. Уже люди подходят, прицениваются.

Елки на базарах просто шикарные

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- А где обещанные елки по 10 рублей? - недовольно спрашивает женщина, изучая ценники.

- Но у нас же елки пушистенькие, красивые, - как бы оправдываясь, отвечает продавец.

- Красивые, не спорю, но обещали подешевле, - сказала покупательница и ушла.

У частников дешевых елок нет

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Через остановку - еще один елочный базар. Судя по ценам - 17 рублей за метр - деревья продает не лесхоз.

- Да, мы частники. Закупили в питомнике в Гродненской области, - рассказывает молодой продавец. - Мы и в прошлом году торговали здесь. Некоторые недовольны, что 17 за метр. Но такие елки не могут стоить копейки!

Елки действительно пушистые, густые, как в фильме «Один дома».

Почему в Минске нет дешевых елок?

- А где деревья до метра по 10 рублей? - послышался знакомый голос. Оказалось, та самая женщина, которая возмущалась ценами на соседней торговой точке. - Я видела через окно, как и что у вас разбирают. Сейчас пойду жаловаться! Читала, что будут елки от 10 до 22 рублей. Специально прошла по всем базарам в округе. В одном месте от 20 рублей, здесь 17 рублей за метр, а маленьких вообще нет!

Пока люди только прицениваются, елки особо не покупают

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Но дешевые елки обычно лесхозы продают, а здесь частники…

- И где эти лесхозы? Зачем было давать адреса базаров вперемешку? Написали бы, что дешевые можно купить там, а подороже - там. Ввели людей в заблуждение! За 20 рублей елка мне не нужна! А новогоднего запаха хочется, для ощущения праздника…

Люди недовольны, что рядом с домом не продают дешевые елки

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Оказалось, во районе дешевых лесхозовских елок нет. Неужели хозяйства в столицу не приехали? В прошлом году точно торговали!

- В столице елками торгуют 13 лесхозов, у каждого по 2 - 3 торговые точки, - заверили в Минлесхозе.

- Да, в список елочных базаров, который мы давали, входят и частные торговые точки, и государственные, - пояснили в Главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома. - Если хочется купить елку подешевле, то можно съездить на «Раковский кирмаш», в Торговый дом «На Немиге», в универмаг «Беларусь», магазин «Сандрик», на Комаровский рынок, в «Материк». Там есть елки и по 10 рублей, и по 13, и по 15.

Елочку можно купить и в гипермаркетах. Правда, только в кадках и маленькие, не очень симпатичные. Зато ценник - 20 рублей.

Импортных елок у нас все больше, даже в питомниках 80% зеленых красавиц привозные! И на фоне пихты из Дании и канадских елок наши лесные красавицы - не красавицы…

Специалисты рассказали, почему такие деревья не выращивают у нас и как ухаживать за елочкой, чтобы она не осыпалась.

Пихты - от 99 рублей и в рассрочку

Еще пару лет назад о пихтах Нордмана (или, как их называют, елках из Дании) в Беларуси не слышали, а сейчас их предлагают десятки компаний. Почему красавиц не выращивают у нас?

- Вероятно, это требует больших трудовых и денежных затрат, - пояснили в одной из компаний-поставщиков датских елок. - Семь лет нужно ждать, пока вырастут. Да и ухода такие деревья требуют: не просто посадил, ушел на семь лет, пришел и срезал. Нужно следить, чтобы деревья были ровными, формировать крону... В Дании это в основном семейный бизнес. Самый распространенный сорт новогоднего дерева в мире - пихта Нордмана, у нее не опадают иголки, она стоит по восемь недель.

В этом году в моде пихты Нордмана

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Поставлять очень дорого.

- Мы хотели закупить красивые новогодние деревья в Беларуси, но, во-первых, у наших питомников нет такого объема. Во-вторых, они выращивают не такие красивые елки, как в Дании, - говорят фирмы-продавцы.

В интернете ценники на пихты из Дании начинаются от 99 рублей за самые маленькие. Те, что по 2 - 2,5 метра - уже 250 - 280 рублей. За эти деньги можно купить искусственную литую елку, которая прослужит не один год и выглядит как живая!

- Люди делятся на приверженцев живых елок и искусственных. Одни считают, что это вред природе, елки вырубают. На самом деле, елки высаживают, чтобы их потом срезать и продать. Зато они 7 - 8 лет растут, производят много кислорода. На пластиковые елки только тратятся природные ресурсы, - считают в компании. - Людей, которые любят живые елки, все больше, спрос на пихты растет.

Многие сайты продают пихты в рассрочку. То есть Новый год прошел, дерево выбросил, но еще несколько месяцев за него платишь.

- Мы продаем в рассрочку, но елки не покупают. Этот сегмент покупателей вообще ничего в рассрочку не покупает. Это премиум. Но все больше людей со средним достатком начинает интересоваться пихтами.

«Сразу в дом елку не несите!»

В одном из питомников растений под Минском елочная торговля началась еще с середины декабря. Во дворе рядом с плантациями и срезанные елки, и в кадках. Но 80% из них тоже импортные!

Срезанные новогодние деревья все привозные

Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Наш питомник заложен в 2014 году, мы посадили растения, которым было 2 - 3 года, и только сейчас начинаем продавать. Чтобы вырастить большую ель, нужно 7 - 10 лет, - поясняет Екатерина, одна из работниц питомника. - Срезанные елки в основном из Польши. Пихту Нордмана сейчас и Польша выращивает по лицензии Дании. А вот в кадках есть белорусские елки, мы выращиваем ель глаука. Есть и ель обыкновенная. Но большим спросом пользуются все-таки пихта из Дании и канадская елка. Они необычной формы, конусовидные. Кстати, наша ель обыкновенная и из Польши отличаются. Наша жиденькая, тоненькая, а у польских жесткие пушистые ветки - у них стрижка специальная. Но те, что в кадках, мы тоже стрижем, они красивее польских и дешевле на 30%.

На сосны в этом году не такой большой спрос, как в прошлые

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Многие покупают хвойные в кадках, чтобы потом пересадить в грунт

Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Мы продаем елки в кадках с прицелом на то, что после Нового года их высадят в открытый грунт, - рассказывает Екатерина. - Для этого нужно соблюдать некоторые правила. Если купили дерево на морозе, его нельзя сразу вносить в тепло, нужно передержать, к примеру, в гараже, в прихожей, на балконе. Выносить из дома - так же. Тогда дерево приживется. Дома елку нужно поливать, ставить нужно подальше от отопительных приборов. Желательно, чтобы ель не стояла в квартире больше двух-трех недель. Она, конечно, достоит до февраля, но уже не факт, что приживется. Стоит заранее подготовить посадочную яму, грунт, и она будет отлично себя чувствовать. Сейчас все растения в состоянии покоя, их хорошо сажать.

В питомнике продают и посадочный материал, но люди ставят такие растения и на новый год

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Польские елки в кадках по качеству уступают белорусским, но стоят дороже

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Некоторые организации покупают такие хвойные на подарки

Фото: Павел МАРТИНЧИК

В питомнике есть датские пихты по пять метров высотой

Фото: Павел МАРТИНЧИК

В кадке можно купить и белорусскую елку

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Ценник

Самая дорогая пихта стоит 800 рублей, ее высота больше 4 метров, такие ели покупают в частные дома и административные здания.

Самые ходовые пихты от 2 до 2,5 метра. Цены начинаются от 180 рублей, зависят от класса качества - стандарт или премиум.

Работники питомника говорят, что еще хорошо продается ель колючая глаука. Двухметровая стоит 120 рублей. А польская ель обыкновенная - от 90 до 120 рублей.