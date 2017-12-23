Совбез ООН наказал Северную Корею 1 23.12.2017, 17:57

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Новые санкции могут лишить КНДР горючего и возможности развивать промышленный потенциал.

Совет безопасности ООН единогласно одобрил новый пакет санкций в отношении Северной Кореи, сообщает golos-ameriki.ru.

Причиной стали проведенные КНДР испытания новой межконтинентальной баллистической ракеты (тест был проведен 29 ноября). По утверждению Пхеньяна, с чем согласились многие международные эксперты, эта ракета способна достичь континентальных Соединенных Штатов.

Резолюция ставит целью сократить на 90% экспорт нефтепродуктов в Северную Корею, ограничив объемы поставок 500 тыс баррелями в год. Объемы поставок сырой нефти не должны превышать поставки сырой нефти 4 млн баррелей в год. Вводится запрет на поставки КНДР промышленного оборудования, автотранспорта, металлов и т.д., а также налагаются дополнительные ограничения на северокорейский экспорт. Кроме того, все страны, где работают граждане Северной Кореи, обязаны депортировать их в течении 24 месяцев.

Никки Хейли, представитель США в ООН, заявила, что эта резолюция Совета безопасности является предупреждением Пхеньяну, что его провокации не останутся без ответа.