В БНТУ будут учить специалистов по криптовалюте 13 23.12.2017, 18:06

3,186

В университете запустили программу переподготовки по специализации «Криптовалюты и деривативы».

Институт повышения квалификации и переподготовки кадров БНТУ набирает желающих получить знания в области криптоэкономики — появилась специализация «Криптовалюты и деривативы», пишет tut.by.

Начало занятий запланировано на март 2018 года. В рамках курса осветят следующие темы:

- Операции с криптовалютами;

- Операции с фьючерсами криптовалют;

- Использование технологии блокчейн;

- ICO — как альтернатива IPO.

«Обучение проводится в рамках программы переподготовки на базе высшего образования по специальности «Операции с ценными бумагами» с присвоением квалификации «Специалист-аналитик рынка ценных бумаг», — сказано в объявлении на странице института.

На обучение принимают прошедших собеседование граждан, имеющих высшее образование, также студентов старших курсов вузов.

Обучение рассчитано на 1,8 года в заочной форме