В БНТУ будут учить специалистов по криптовалюте

В БНТУ будут учить специалистов по криптовалюте13
- 23.12.2017, 18:06
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В университете запустили программу переподготовки по специализации «Криптовалюты и деривативы».
Институт повышения квалификации и переподготовки кадров БНТУ набирает желающих получить знания в области криптоэкономики — появилась специализация «Криптовалюты и деривативы», пишет tut.by.
Начало занятий запланировано на март 2018 года. В рамках курса осветят следующие темы:
- Операции с криптовалютами;
- Операции с фьючерсами криптовалют;
- Использование технологии блокчейн;
- ICO — как альтернатива IPO.
«Обучение проводится в рамках программы переподготовки на базе высшего образования по специальности «Операции с ценными бумагами» с присвоением квалификации «Специалист-аналитик рынка ценных бумаг», — сказано в объявлении на странице института.
На обучение принимают прошедших собеседование граждан, имеющих высшее образование, также студентов старших курсов вузов.
Обучение рассчитано на 1,8 года в заочной форме