Догнавший нарушителя на Lamborghini велополицейский стал звездой Сети 5 23.12.2017, 18:26

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Инцидент, снятый на видео, произошел в одном из городов Японии.

В Японии представитель велополиции догнал нарушителя на спорткаре Lamborghini Huracán. Ролик с погоней был опубликован на YouTube-канале comb318, пишет korrespondent.net.

Известно, что автомобиль обладает двигателем мощностью 610 лошадиных сил. Водитель, нарушивший правила дорожного движения, попытался скрыться от полиции, однако один из сотрудников все же настиг его на велосипеде.

В видео показано, как полицейский выписывает штраф нерадивому водителю спорткара.