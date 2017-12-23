Как в Барановичах по хитрой схеме дают деньги в долг 18 23.12.2017, 18:37

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Объявлениями «Деньги в долг» оклеен практически весь город.

Кредиторы обещают выдать наличные за 15–30 минут безработным, студентам и даже ранее судимым. Intex-press узнала, какую сумму и на каких условиях одалживают и насколько это законно.

Жителю города Барановичи Андрею в мае срочно понадобились 200 рублей, чтобы оплатить задолженность по банковскому кредиту. Сумма вроде небольшая, но взять ее горожанину было негде: зарплата потрачена, еще один кредит в банке не дадут.

– В банке мне пригрозили: не погашу задолженность в течение нескольких дней – на меня подадут в суд. Увидел объявление «Деньги в долг» и позвонил по указанному номеру. Решающим стало то, что не требовалось никаких справок и нужную сумму я получал в тот же день, – говорит Андрей.

«Вы взяли телефон, мы дали вам деньги»

В некоторых банках, чтобы взять кредит, нужна справка о зарплате. В брокерской конторе, которая предлагает займы и кредиты, сообщают, что услуги оказывают только официально трудоустроенным гражданам, зарплата которых не меньше 190 рублей в месяц. Минимальная сумма займа – 500 рублей. Процентная ставка – от 9,9% до 28% – в зависимости от банка, который одобрит кредит.

В объявлениях «Деньги в долг» наличные обещают выдать без справок о доходах. Нужен только паспорт.

Журналист набирает номер из объявления, которое увидел на автобусной остановке. Отвечают сразу. Мужской голос интересуется, в каком городе журналист живет (бизнес, видимо, охватывает несколько городов), есть ли у него работа и какая сумма нужна. Услышав, что журналист – безработный и что нужны 600 рублей, ему задают вопрос о наличии кредитов и рассрочек. На последовавшее «нет», его посвящают, каким образом одолжат деньги.

– Смотрите, на каких условиях мы работаем. Мы говорим, какой телефон вам взять в салоне в рассрочку. Вы его берете. Телефон отдаете мне, рассрочку выплачиваете самостоятельно. Деньги отдаем сразу на руки. Но максимальная сумма, которую можем вам дать, 400 рублей.

– А телефон на сколько дороже?

– Телефон вам нужно будет взять примерно за 800 рублей. У всех операторов идет 50%-я накрутка на стоимость телефона, и если телефон стоит 800 рублей, то на рынке его цена – 400 рублей. Поэтому мы даем людям рыночную стоимость.

– А за ваши услуги надо платить?

– Нет. Вы взяли телефон, мы дали вам деньги. Мы вам ничего не должны, и вы нам ничего не должны. Вам нужно выплачивать только рассрочку.

Мужчина предлагает встретиться, но журналист отказывается, сославшись на то, что нужно подумать. Заплатить вдвое(!) больше, чем получу, он не готов.

«Бывало за день обращалось до 10 человек»

Алексей полгода занимался выдачей денег в долг в обмен на купленный в рассрочку товар.

– По такой схеме работают с товарами, которые потом легко продать: телефоны, планшеты, ноутбуки. Я сбывал товар через знакомого, который торгует на минском рынке. Конечно же, по цене выше, чем приобрел его. Например, за телефон стоимостью 900 рублей я выдавал на руки клиенту 450 рублей, а продавал телефон как минимум за 650, – рассказывает Алексей.

Объявления, говорит он, расклеивал на столбах, остановках, подъездах. В интернете не размещал: «наш клиент в сети не сидит».

По словам Алексея, заработок был неплохой – «гораздо больше, чем средняя зарплата по городу». Налогов со своих доходов не платил.

– Взять кредит в банке человеку без работы проблематично. Да и маленькую сумму банк выдавать не будет, вот люди и шли ко мне. Ажиотаж наблюдался летом – бывало за день обращались до 10 человек, даже ночью звонили, – поясняет Алексей.

Основная масса клиентов, говорит парень, – пьющие. Некоторые скрывают, что у них уже есть кредиты и рассрочки.

– Но сейчас в магазинах и салонах связи прежде, чем дать добро на рассрочку, «пробивают» покупателя: выясняют и о задолженностях, и о кредитах. У меня были ситуации, когда одолжить деньги приходили втроем: выстраивались в магазине друг за другом в надежде, что одобрят рассрочку хотя бы одному из них, – рассказывает Алексей. – А вот тех, кого жизнь действительно прижала, кому деньги нужны не на алкоголь, а на лекарства кому-то из родных, например, – немного. Их сразу видно: им неловко, они сомневаются.

Пару месяцев назад Алексей ушел из этого бизнеса. Говорит, что клиентов, которым магазины одобряют рассрочку, становится все меньше. Он зарегистрировал ИП и занялся легальным делом в сфере торговли.

«Схема не выглядит полностью законной»

По мнению Ольги Савич, члена Минской городской коллегии адвокатов, схема, по которой работают кредиторы системы «Деньги в долг», не выглядит полностью законной .

– Могут возникнуть нюансы. Если человек, берущий в рассрочку телефон или бытовую технику, не собирается рассчитываться с салоном связи или магазином, его действия можно рассматривать как мошенничество. А кредитор, дающий деньги в обмен на покупку, – как соучастник, если он знает, что человек не собирается рассчитываться за товар, – поясняет она.

Правда, доказать это сложно. Но, как минимум, кредитор нарушает законодательство о рекламе: объявления типа «Дам деньги в долг», по словам Ольги Савич, недостоверны.

Налоговые органы усматривают в действиях кредиторов другое нарушение.

– Если человек выдает деньги в долг регулярно и получает от этого прибыль, то это уже является предпринимательской деятельностью. Он должен зарегистрироваться и платить налоги, – поясняет Виктор Соколовский, начальник ИМНС по Барановичскому району.

С кредитом в банке Андрей рассчитался. Но рассрочка, которую парень оформил, чтобы получить в долг 200 рублей, осталась. Выплачивать придется еще пять месяцев по 17 рублей. Звонить по объявлению «Деньги в долг» Андрей больше не планирует.

Согласиться выплачивать сумму вдвое больше полученной можно, по его мнению, только в безвыходной ситуации.