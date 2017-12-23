НАТО сообщает об усилении активности российских подлодок 7 23.12.2017, 18:54

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Активность подводных лодок российских ВМС достигла «самого высокого уровня со времен холодной войны».

НАТО обеспокоена повышением активности российских подводных лодок в Средиземном море и Атлантическом океане. Об этом заявил генсек организации в интервью газете Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (FAS), опубликованном в субботу, 23 декабря. По его словам, активность подводных лодок российских ВМС достигла "самого высокого уровня со времен холодной войны", сообщает «Немецкая волна».

Россия "солидно инвестировала" в свой морской флот, в особенности, в подводные лодки, заявил Столтенберг, отметив, что с 2014 года были сданы в эксплуатацию 13 российских субмарин. По данным НАТО, подлодки ВМС РФ курсируют по всей Атлантике, в том числе "вблизи побережья" стран альянса.

Угроза для морских путей между странами НАТО

Столтенберг опасается, что под угрозу могут попасть пути сообщения между членами НАТО из Европы и Северной Америки. "Нам необходим безопасный и открытый морской путь", чтобы иметь возможность транспортировать по Атлантике войска и снаряжение, подчеркнул генсек альянса.

Он напомнил о планах НАТО создать новое оперативное объединение, которое должно заниматься обеспечением дополнительных поставок по Атлантике "в случае обострения конфликта с Россией", пишет FAS. Принятие решения по этому поводу ожидается в следующем году.

НАТО выразила обеспокоенность в связи с активностью российских субмарин впервые, отмечает FAS. После окончания холодной войны альянс, по словам Столтенберга, напротив, снизил свою военно-морскую активность, в особенности, по части противодействия подлодкам. "Мы меньше тренировались и утратили навыки", - пояснил генсек НАТО.

Интерес к подводной кабельной инфраструктуре

Ранее адмирал ВМС США, командующий подводного флота НАТО Эндрю Леннон в беседе с The Washington Post сообщил, что активность российских подводных лодок вблизи подводных кабелей в Северной Атлантике достигла максимального уровня. "Очевидно, что Россия проявляет интерес к подводной инфраструктуре" НАТО и ее отдельных стран-членов, отметил Леннон.