Минское «Динамо» одержало волевую победу над «Ладой» 1 23.12.2017, 19:00

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Хоккейный матч чемпионата КХЛ прошел в Тольятти.

Минское "Динамо" одержало волевую победу над тольяттинской "Ладой" в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ — 2:1, сообщает «Прессбол».

Лада — Динамо Мн — 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)

Тольятти. Ледовый дворец "Лада-Арена. Начало — 16.00.

Лада: Красоткин (Иванников); Ежов (А) — Геноуэй, Капустин — Новотны (А) — Харпер; Дьяков — Аляев, Белоусов — Зернов — Бочаров; Костромитин — Кириллов, Нестеров — Соин (К) — Мастрюков; Журавлев — В.Стрельцов — А.Стрельцов; Моренец.

Динамо Мн: Энрот (Карнаухов), Граньяни — Денисов (К), Скилли — Хауден — Фонтэйн; Коробов (А) — Осипов, Буйницкий — Ковыршин — Степанов; Лисовец — Хенкель, Лингле — Китаров — Амброжейчик; Павлович (А) — Волков — Дрозд; Знахаренко, Когалев.

Шайбы: 1:0 — Зернов (Белоусов, 11.03). 1:1 — Буйницкий (Осипов, 18.15). 1:2 — Фонтэйн (Знахаренко, 34.39).