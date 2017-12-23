Волгоградская семья вернулась от гостей и не нашла свой дом - его снесли 13 23.12.2017, 19:11

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Неизвестные буквально за несколько часов сравняли жилище с землей.

Семья из Волгограда уехала на выходные в гости к родственникам, а по возвращению обнаружила, что их кирпичный дом кто-то снес. Загадочное и скандальное происшествие сейчас широко обсуждают в СМИ и блогах. Пытается найти организаторов сноса и полиция, пишет newsru.com.

В кирпичном доме 1946 года постройки в Ворошиловском районе Волгограда жила семья из четырех человек. Людмила Скворцова, ее муж и дети уехали на несколько дней к родственникам, а когда вернулись, то увидели, что на месте их дома руины. Неизвестные буквально за несколько часов сравняли жилище с землей.

"Мы уезжаем на выходные к родителям, чтобы по-человечески искупаться... Вот в очередной раз уехали в прошлую субботу, а в понедельник утром нам позвонила знакомая соседка, чтобы поздравить с новосельем. Она вышла гулять с собакой и увидела, что дом наш снесли. Подумала, что мы переехали... Когда мы приехали домой, то увидели, что наше жилье в руинах, под которыми погребены все деньги, документы, бытовая техника. Мы вызвали полицию, приехал участковый, принял у нас заявление и начал проверку", - говорит владелица снесенного дома Людмила Скворцова.

Журналисты выяснили, что дом на двух хозяев был построен в 1946 году, однако никаких документов на жилище, кроме домовой книги, не было. Как жильцы смогли получить прописку, не имея разрешения на строительство, пока тоже не ясно. В 2015 году второй хозяин дома предложил семье Скворцовых узаконить дом и оформить все необходимые документы, однако получил отказ. А совсем недавно он переехал в квартиру в жилом комплексе "Комарово" - глава семьи работал сторожем в компании-застройщике этого микрорайона.

В администрации Ворошиловского района Волгограда говорят, что не инициировали снос дома, а также не выдавали разрешение на его демонтаж третьим лицам. Кроме того, участок, на котором был расположен снесенный дом, не нанесен на публичную кадастровую карту. И никто из крупных застройщиков не имел никаких интересов на этот участок.

Сама владелица дома предполагает, что в деле все же замешана строительная компания, которая возводит дом неподалеку.

"Мы давно подозревали, что нас снесут. Ведь наш дом единственный, который остался стоять напротив строящегося жилого комплекса. Когда только стройка начиналась, к нам приходили представители компании-застройщика и предлагали разные варианты. Даже риелтора нанимали для нас, но потом все стихло", - говорит женщина. Она предполагает, что ее сосед, который съехал из дома за два дня до сноса, мог получить за свой переезд квартиру в одном из комплексов застройщика.

В пресс-службе регионального ГУ МВД подтвердили, что заявление от Людмилы Скворцовой действительно поступило, при этом уточнили, что говорить о результатах проверки пока рано.