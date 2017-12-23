«Рождественские рецепты»: Как приготовить три блюда к Колядам 2 23.12.2017, 19:28

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Таня Шабуня

ФОто: citydog.by

Колядный стол имеет множество традиций, идущих из глубин веков.

CityDog.by попросил кулинарную блогерку приготовить три колядных блюда в современной интерпретации.

Блогерка Таня Шабуня – повар 5-го разряда. После колледжа 2 года работала поваром, еще год – заведующей производством.

А вести кулинарный блог начала в декрете: «Было очень интересно создавать блюдо, пошагово фотографировать процесс, подбирать антураж для съемки, выискивать ложечки, вилочки, мисочки, салфеточки». Теперь Таня делает фоторецепты для кулинарного сайта «Твои рецепты.ру»

В Минске и по всей Беларуси кутью готовили перед Колядами (это была «вялікая, посная куцця»), перед Новым годом («багатая, скаромная куцця», во время которой подавали уже и мясные блюда со сладостями). На Крещение (Вадохрышча) снова была «куцця посная». Кутью нельзя было есть во время приготовления. И она всегда несла магический смысл – это был символ бессмертия…

Для мастер-класса Таня подбирала рецепты проверенные и адаптированные, чтобы у читателей был стопроцентный результат.

– Я остановила выбор на трех блюдах, – рассказывает Таня. – Кутья – символ Коляд. Свиные ребрышки в глазури – основное блюдо. Медовый пряник – и сладость, и елочное украшение. Кутью можно готовить перед Колядами, а ребрышки и пряник – перед Новым годом.

КУТЬЯ

Что нам нужно:

пшеница – 1 чашка,

черный и белый изюм – 100 г,

цукаты – 200 г,

мед – 2 чайные ложки,

масло сливочное – 50 г,

щепотка соли.

Крупу хорошо промыть и отварить в кипящей подсоленной воде до готовности (минут 30-40). Очень важно не переварить: крупа должна быть рассыпчатой! Тем временем нужно хорошо промыть изюм и залить кипятком. Нарезать цукаты.

Готовую пшеницу заправить маслом, медом, добавить подготовленный изюм и цукаты. Хорошо перемешать и подавать.

Помните, что по нашему рецепту на чашку пшеницы нужно в общей сложности 200 г цукатов и изюма. Больше не надо!

РЕБРЫШКИ В ГЛАЗУРИ

Что нам нужно:

свиные ребрышки – 1 кг,

смесь перцев и пряных трав – 2-3 чайные ложки,

горчица в зернах – 2 столовые ложки,

мед – 2 чайные ложки,

тимьян – 4-5 веточек

масло растительное – 1 столовая ложка,

соль – по вкусу.

Ребра лучше выбирать мясистые, предпочтительнее охлажденное мясо. Меньше сала; если его многовато, лучше срезать. Ребра смазать солью и специями.

В отдельной посуде смешать горчицу и мед. Покрыть этой смесью ребра, оборвать листики с тимьяна и добавить к ребрам. Отправить мариноваться часа на три в холодильник.

Затем быстро обжарить на растительном масле до золотистой корочки, после чего переложить ребра на противень и запечь при 180 градусах до готовности (минут 30-40). Главное – не передержать в духовке! Когда их маринуешь и потом слегка обжариваешь, образуется корочка, благодаря которой мясо внутри остается очень сочным. За счет маринада, горчицы, меда и специй вкус получается очень интересным.

Подавать с домашними соленьями и овощами. Ни в коем случае не с картошкой – блюдо будет очень тяжелым!

ПРЯНИКИ МЕДОВЫЕ

Что нам нужно:

мука – 1,5 чашки,

сахар – 60 г,

сливочное масло – 90 г,

соль – 1 щепотка,

разрыхлитель – 1 чайная ложка,

специи – 1 чайная ложка (сушеный имбирь, кардамон, корица, мускатный орех),

яйцо – 1 шт.,

мед – 3 столовые ложки.

Муку смешать со щепоткой соли, сахаром, разрыхлителем и специями. Добавить масло, нарезанное кубиком. Перетереть в крошку.

В отдельной миске смешать яйцо и жидкий мед. Добавить к мучной смеси.

Замесить мягкое тесто. Сформовать из него 20 шариков. Переложить на пергамент, оставляя между ними не менее 2 см. Затем приплюснуть каждый шарик вилкой.

Выпекать при 180 градусах минут 20. Достать и присыпать сахарной пудрой.