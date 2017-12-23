«Рождественские рецепты»: Как приготовить три блюда к Колядам

«Рождественские рецепты»: Как приготовить три блюда к Колядам2
- 23.12.2017, 19:28
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Колядный стол имеет множество традиций, идущих из глубин веков.
CityDog.by попросил кулинарную блогерку приготовить три колядных блюда в современной интерпретации.
Блогерка Таня Шабуня – повар 5-го разряда. После колледжа 2 года работала поваром, еще год – заведующей производством.
А вести кулинарный блог начала в декрете: «Было очень интересно создавать блюдо, пошагово фотографировать процесс, подбирать антураж для съемки, выискивать ложечки, вилочки, мисочки, салфеточки». Теперь Таня делает фоторецепты для кулинарного сайта «Твои рецепты.ру»
В Минске и по всей Беларуси кутью готовили перед Колядами (это была «вялікая, посная куцця»), перед Новым годом («багатая, скаромная куцця», во время которой подавали уже и мясные блюда со сладостями). На Крещение (Вадохрышча) снова была «куцця посная». Кутью нельзя было есть во время приготовления. И она всегда несла магический смысл – это был символ бессмертия…
Для мастер-класса Таня подбирала рецепты проверенные и адаптированные, чтобы у читателей был стопроцентный результат.
– Я остановила выбор на трех блюдах, – рассказывает Таня. – Кутья – символ Коляд. Свиные ребрышки в глазури – основное блюдо. Медовый пряник – и сладость, и елочное украшение. Кутью можно готовить перед Колядами, а ребрышки и пряник – перед Новым годом.
КУТЬЯ
Что нам нужно:
пшеница – 1 чашка,
черный и белый изюм – 100 г,
цукаты – 200 г,
мед – 2 чайные ложки,
масло сливочное – 50 г,
щепотка соли.
Крупу хорошо промыть и отварить в кипящей подсоленной воде до готовности (минут 30-40). Очень важно не переварить: крупа должна быть рассыпчатой! Тем временем нужно хорошо промыть изюм и залить кипятком. Нарезать цукаты.
Готовую пшеницу заправить маслом, медом, добавить подготовленный изюм и цукаты. Хорошо перемешать и подавать.
Помните, что по нашему рецепту на чашку пшеницы нужно в общей сложности 200 г цукатов и изюма. Больше не надо!
РЕБРЫШКИ В ГЛАЗУРИ
Что нам нужно:
свиные ребрышки – 1 кг,
смесь перцев и пряных трав – 2-3 чайные ложки,
горчица в зернах – 2 столовые ложки,
мед – 2 чайные ложки,
тимьян – 4-5 веточек
масло растительное – 1 столовая ложка,
соль – по вкусу.
Ребра лучше выбирать мясистые, предпочтительнее охлажденное мясо. Меньше сала; если его многовато, лучше срезать. Ребра смазать солью и специями.
В отдельной посуде смешать горчицу и мед. Покрыть этой смесью ребра, оборвать листики с тимьяна и добавить к ребрам. Отправить мариноваться часа на три в холодильник.
Затем быстро обжарить на растительном масле до золотистой корочки, после чего переложить ребра на противень и запечь при 180 градусах до готовности (минут 30-40). Главное – не передержать в духовке! Когда их маринуешь и потом слегка обжариваешь, образуется корочка, благодаря которой мясо внутри остается очень сочным. За счет маринада, горчицы, меда и специй вкус получается очень интересным.
Подавать с домашними соленьями и овощами. Ни в коем случае не с картошкой – блюдо будет очень тяжелым!
ПРЯНИКИ МЕДОВЫЕ
Что нам нужно:
мука – 1,5 чашки,
сахар – 60 г,
сливочное масло – 90 г,
соль – 1 щепотка,
разрыхлитель – 1 чайная ложка,
специи – 1 чайная ложка (сушеный имбирь, кардамон, корица, мускатный орех),
яйцо – 1 шт.,
мед – 3 столовые ложки.
Муку смешать со щепоткой соли, сахаром, разрыхлителем и специями. Добавить масло, нарезанное кубиком. Перетереть в крошку.
В отдельной миске смешать яйцо и жидкий мед. Добавить к мучной смеси.
Замесить мягкое тесто. Сформовать из него 20 шариков. Переложить на пергамент, оставляя между ними не менее 2 см. Затем приплюснуть каждый шарик вилкой.
Выпекать при 180 градусах минут 20. Достать и присыпать сахарной пудрой.