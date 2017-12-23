В Минске взбунтовались обманутые дольщики

В Минске взбунтовались обманутые дольщики12
- 23.12.2017, 19:42
- 6,574
Несостоявшиеся жильцы «Аркадии» собрались с плакатами на стройплощадке для сбора подписей под обращениями к властям.
Вчерашнюю новость о скором возобновлении строительства жилого комплекса «Аркадия» держатели жилищных облигаций восприняли с недоверием, пишет onliner.by.
По их мнению, «разморозка» коснется только стилобатной части (недостроенного торгового центра), а не жилых домов. Сегодня, когда вероятность передачи комплекса государственному застройщику как никогда высока, возникают принципиальные вопросы: на каких условиях стройка будет продолжена и потребуются ли доплаты от людей, давно рассчитавшихся за свои квартиры. Субботним утром несостоявшиеся жильцы в очередной раз собрались с плакатами на стройплощадке, чтобы записать новое видеообращение к Лукашенко, а также собрать подписи под коллективными обращениями в совмин и «палату представителей».
Строительство ЖК «Аркадия» остановилось весной 2017 года. В официальном ответе руководство компании уведомило держателей жилищных облигаций о финансовых проблемах. В составе комплекса, кроме жилья, возводятся торговый центр и паркинг, которые оказались невостребованными. Попытки найти покупателя на эту недвижимость и взять кредит в банке были безуспешны.
Несколько дней назад Комитет госконтроля сообщил о задержании бывшего директора компании «Тамбаз» Льва Хаютина. Его подозревают в использовании денег держателей жилищных облигаций для строительства других объектов, в результате чего два дома превратились в долгострои. Речь идет о причинении ущерба держателям облигаций на сумму 21,5 млн рублей.
Сегодня несостоявшиеся жильцы подписали коллективное обращение к Анатолию Калинину, в котором просят вице-премьера инициировать передачу стройки госзастройщику. Также они просят разработать нормативно-правовой акт и закрепить в нем способ окончания строительства и финансирования недостроенных домов, исключающий доплаты со стороны людей, полностью оплативших свои квартиры.
«Руководство администрации Советского района г. Минска на организуемых встречах регулярно указывает на неотвратимость доплат с нашей стороны в случае смены застройщика, — говорится в обращении. — Если предложенная схема с фактическим отъемом накоплений у граждан, пытающихся своими силами решить жилищный вопрос, станет сложившейся практикой, это дискредитирует способ строительства жилья путем приобретения жилищных облигаций, который широко используется в настоящее время многими застройщиками и прямо предусмотрен указом Лукашенко от 02.07.2009 №367».
Авторы обращения предлагают несколько алгоритмов дальнейшего финансирования стройки. Один из вариантов — выделить бюджетную ссуду государственному застройщику с последующим переводом долга на ООО «Тамбаз» и его погашением, в том числе за счет средств, вырученных от реализации коммерческих площадей и активов ООО «Тамбаз».
Также владельцы жилищных облигаций высказывают свои опасения по поводу возможного банкротства «Тамбаза». По их словам, не исключена реорганизация компании, при которой активы будут отнесены на баланс управляющей организации, а пассивы и низколиквидные активы — на баланс организации-правоприемника по обязательствам перед кредиторами, среди которых могут оказаться и 640 семей, не дождавшиеся своих квартир.
Во втором коллективном обращении, адресованном члену «совета» «палаты представителей» Людмиле Макариной-Кибак, «тамбазовцы» пишут, что стали заложниками несовершенства законодательства, регулирующего рынок ценных бумаг:
«Жилищные облигации — ценные бумаги, дающие право застройщику вести расходование денежных средств, полученных в их оплату от покупателя будущей квартиры, со своего расчетного счета на любые собственные нужды. Так создаются строительные пирамиды. Для жилищных облигаций отсутствует полноценная и справедливая нормативно-правовая база, как в случае с долевым строительством. Форма договоров приобретения жилья путем приобретения жилищных облигаций не утверждена, не регистрируется в государственных органах. Такие договоры односторонние и защищают только интересы застройщиков. Минимум законодательной базы, отсутствие обязательства контроля со стороны проверяющих органов, не регулируемое законодательством расходование денежных средств застройщиком и отсутствие пени за срыв сроков завершения строительства».
«Смена застройщика при строительстве жилья путем приобретения жилищных облигаций на законодательном уровне не урегулирована, — отмечается далее в письме. — Озвученная главой администрации Советского района Трущенко Ю. В. схема смены застройщика с доплатами за счет владельцев жилищных облигаций вызывает справедливый вопрос. Почему вместо защиты прав граждан, полностью исполнивших свои обязательства по заключенным соглашениям с ООО „Тамбаз“, исполнительная власть намеревается дополнительно взыскать с них немалые денежные суммы?»
В обращении также перечисляются конкретные предложения по изменению законодательства, регулирующего порядок строительства с использованием жилищных облигаций.