В Минске взбунтовались обманутые дольщики 12 23.12.2017, 19:42

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Фото: onliner.by

Несостоявшиеся жильцы «Аркадии» собрались с плакатами на стройплощадке для сбора подписей под обращениями к властям.

Вчерашнюю новость о скором возобновлении строительства жилого комплекса «Аркадия» держатели жилищных облигаций восприняли с недоверием, пишет onliner.by.

По их мнению, «разморозка» коснется только стилобатной части (недостроенного торгового центра), а не жилых домов. Сегодня, когда вероятность передачи комплекса государственному застройщику как никогда высока, возникают принципиальные вопросы: на каких условиях стройка будет продолжена и потребуются ли доплаты от людей, давно рассчитавшихся за свои квартиры. Субботним утром несостоявшиеся жильцы в очередной раз собрались с плакатами на стройплощадке, чтобы записать новое видеообращение к Лукашенко, а также собрать подписи под коллективными обращениями в совмин и «палату представителей».

ФОТO: ONLINER.BY

Строительство ЖК «Аркадия» остановилось весной 2017 года. В официальном ответе руководство компании уведомило держателей жилищных облигаций о финансовых проблемах. В составе комплекса, кроме жилья, возводятся торговый центр и паркинг, которые оказались невостребованными. Попытки найти покупателя на эту недвижимость и взять кредит в банке были безуспешны.

ФОТO: ONLINER.BY

Несколько дней назад Комитет госконтроля сообщил о задержании бывшего директора компании «Тамбаз» Льва Хаютина. Его подозревают в использовании денег держателей жилищных облигаций для строительства других объектов, в результате чего два дома превратились в долгострои. Речь идет о причинении ущерба держателям облигаций на сумму 21,5 млн рублей.

ФОТO: ONLINER.BY

Сегодня несостоявшиеся жильцы подписали коллективное обращение к Анатолию Калинину, в котором просят вице-премьера инициировать передачу стройки госзастройщику. Также они просят разработать нормативно-правовой акт и закрепить в нем способ окончания строительства и финансирования недостроенных домов, исключающий доплаты со стороны людей, полностью оплативших свои квартиры.

ФОТO: ONLINER.BY

«Руководство администрации Советского района г. Минска на организуемых встречах регулярно указывает на неотвратимость доплат с нашей стороны в случае смены застройщика, — говорится в обращении. — Если предложенная схема с фактическим отъемом накоплений у граждан, пытающихся своими силами решить жилищный вопрос, станет сложившейся практикой, это дискредитирует способ строительства жилья путем приобретения жилищных облигаций, который широко используется в настоящее время многими застройщиками и прямо предусмотрен указом Лукашенко от 02.07.2009 №367».

Авторы обращения предлагают несколько алгоритмов дальнейшего финансирования стройки. Один из вариантов — выделить бюджетную ссуду государственному застройщику с последующим переводом долга на ООО «Тамбаз» и его погашением, в том числе за счет средств, вырученных от реализации коммерческих площадей и активов ООО «Тамбаз».

ФОТO: ONLINER.BY

Также владельцы жилищных облигаций высказывают свои опасения по поводу возможного банкротства «Тамбаза». По их словам, не исключена реорганизация компании, при которой активы будут отнесены на баланс управляющей организации, а пассивы и низколиквидные активы — на баланс организации-правоприемника по обязательствам перед кредиторами, среди которых могут оказаться и 640 семей, не дождавшиеся своих квартир.

Во втором коллективном обращении, адресованном члену «совета» «палаты представителей» Людмиле Макариной-Кибак, «тамбазовцы» пишут, что стали заложниками несовершенства законодательства, регулирующего рынок ценных бумаг:

ФОТO: ONLINER.BY

«Жилищные облигации — ценные бумаги, дающие право застройщику вести расходование денежных средств, полученных в их оплату от покупателя будущей квартиры, со своего расчетного счета на любые собственные нужды. Так создаются строительные пирамиды. Для жилищных облигаций отсутствует полноценная и справедливая нормативно-правовая база, как в случае с долевым строительством. Форма договоров приобретения жилья путем приобретения жилищных облигаций не утверждена, не регистрируется в государственных органах. Такие договоры односторонние и защищают только интересы застройщиков. Минимум законодательной базы, отсутствие обязательства контроля со стороны проверяющих органов, не регулируемое законодательством расходование денежных средств застройщиком и отсутствие пени за срыв сроков завершения строительства».

ФОТO: ONLINER.BY

«Смена застройщика при строительстве жилья путем приобретения жилищных облигаций на законодательном уровне не урегулирована, — отмечается далее в письме. — Озвученная главой администрации Советского района Трущенко Ю. В. схема смены застройщика с доплатами за счет владельцев жилищных облигаций вызывает справедливый вопрос. Почему вместо защиты прав граждан, полностью исполнивших свои обязательства по заключенным соглашениям с ООО „Тамбаз“, исполнительная власть намеревается дополнительно взыскать с них немалые денежные суммы?»

В обращении также перечисляются конкретные предложения по изменению законодательства, регулирующего порядок строительства с использованием жилищных облигаций.