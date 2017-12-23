Центробанк России влезает в валютные долги 5 23.12.2017, 19:51

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Банк России неожиданно возобновил практику масштабных валютных займов за рубежом.

Обязательства ЦБ перед иностранными кредиторами увеличиваются третий квартал подряд, причем скорость займов также нарастает. В первом квартале ЦБ одолжил 1,7 млрд долларов, во втором - 2,6 млрд, в третьем - 4,6 млрд долларов, пишет finanz.ru.

Вероятно, это были сделки репо, в рамках которых центробанк получал кредиты под залог ценных бумаг из международных резервов России, говорит аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай.

За 9 месяцев ЦБ ввез в страну 8,9 млрд долларов, полученных в результате таких операций. Согласно статистике самого регулятора, последний раз настолько активно он "влезал в долги" лишь в кризисном 2009 году (11,9 млрд долларов).

"Прирост обязательств ЦБ перед нерезидентами выглядит необычным, и этот прирост стал наблюдаться в таких больших объемах лишь в этом году", - отмечает Порывай.

На 1-е сентября долг ЦБ перед внешними кредиторами достиг 11,6 млрд долларов, основная часть суммы пришла в июле - 7 млрд долларов, подсчитал Райффайзенбанк.

Вероятно, деньги "понадобились, чтобы покрыть дефицит валютной ликвидности, возникший у некоторых участников рынка", говорит Порывай. Признаки долларового голода были видны в сентябре, когда ставки по валютным кредитам на денежном рынке взлетели, а ряду банков пришлось экстренно привлекать валюту у ЦБ через своп.

В начале года у банков было около 13 млрд долларов свободной валютной ликвидности - настолько их собственные валютные резервы превышали их же обязательства перед клиентами по расчетным счетам.

Но к сентябрю этот запас, своего рода непубличные резервы страны, был исчерпан полностью - деньги ушли на погашение внешних долгов и покрытие дыры в платежном балансе, которая требовала существенно более дешевого рубля.

"В случае если наша гипотеза верна, в этом году, и особенно в 3 квартале ценробанк, активно поддерживает российский валютный рынок", - говорит Порывай. Использование кредитов при этом не приводит к уменьшению валютных резервов.

Новая поддержка валютному рынку и рублю может понадобится уже в декабре: в четвертом квартале чистый приток в РФ валюты по текущему счету может составить 8 млрд долларов, тогда как на погашение внешнего долга банков и корпораций нужно 17,6 млрд.

"При прочих равных это должно будет способствовать ослаблению рубля (сокращению предложения на продажу валюты для аккумулирования ликвидности для погашения долга) и повышению стоимости валютной ликвидности в декабре", - предупреждает Порывай.