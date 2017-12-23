Две идеи, которые нахваливал «выдумщик» Мясникович 15 23.12.2017, 20:53

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Удивительно, когда одни и те же люди создают сначала «страну тунеядцев», а потом берутся за IT-страну.

«Это мы придумали, а не МВФ», — гордо заявил глава верхней «палаты» белорусского «парламента» по поводу декрета ПВТ 2.0. «Салідарнасць» решила напомнить о еще одной «прогрессивной» выдумке Мясниковича и Ко.

Свою радость по поводу принятого Лукашенко декрета «О развитии цифровой экономики» спикер «совета республики» высказал в эфире программы «Панорама». По его словам, белорусы пока даже не представляют, насколько могут быть «мощными» и «позитивными» последствия от принятия этого документа.

— И главное, что мы первые, что это наш проект, наши идеи. Ни МВФ, ни другие не рекомендовали нам, не настаивали, мы сами пришли к этому, белорусские умы, белорусские экономисты, политики. И я очень этому рад, — цитирует БЕЛТА Мясниковича.

И можно было бы оценить прогрессивность мышления властей и даже разделить с ними эту «гордость», если бы ни одно «но». Буквально за несколько лет до этого, благодаря все тем же мудрым головам из нашего правительства, появился еще один «прогрессивный» документ — декрет о «тунеядстве». Причем именно Мясниковича считают его инициатором и идейным вдохновителем. Он одним из первых предложил ввести налог на неработающих, озвучив цифру потенциальных плательщиков — 445 тысяч человек, которую после неоднократно повторял Лукашенко.

Что из этого получилось, мы все хорошо знаем.

И вот теперь те же самые «прогрессивные» умы, пытавшиеся вернуть из небытия этот советский анахронизм, взялись за новые «передовые декреты», расписывая свои небывалые заслуги на этом поприще. Что в итоге получится и как будет работать декрет ПВТ 2.0, неизвестно. Но если честно, то страшно становится уже от одной мысли, что те же самые люди, которые сначала создавали «страну тунеядцев», теперь взялись строить IT-страну.