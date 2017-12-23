Amazon может выпустить видеосервис, который будет конкурировать с YouTube 23.12.2017, 21:07

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Сервис YouTube можно отнести к тем новшествам, которые серьезно изменили мир за последние годы.

И дело даже не в том, что у YouTube на глобальном уровне нет никаких конкурентов, а в том, что данный сервис стал полноценной работой для тысяч и тысяч людей, пишет internetua.com.

Что будет дальше, сказать сложно, но потребители практически всегда выигрывают от конкуренции на том или ином рынке. И, вполне возможно, скоро конкурент появится и у YouTube. Как сообщает источник, компания Amazon, возможно, выпустит на рынок подобный видеосервис.

Пока данное предположение основано лишь на том, что Amazon зарегистрировала торговые марки Amazon Tube и Open Tube. Но если бы компания сделала это просто так, возможно, никто бы и не заметил. Суть же в том, что сейчас между Amazon и Google назревает небольшой конфликт.

Из-за того, что Amazon, следуя своей политике, не разрешает продавать на своих площадках устройства, напрямую конкурирующие с ее продуктами (к примеру, Google Home и Google Chromecast), а также не дает поисковому гиганту предлагать сервис Amazon Video для платформы Chromecast, Google недавно предупредила конкурента о том, что с 1 января удалит YouTube с устройств семейства Fire TV.

Конечно, у нас о них почти никто и не слышал, но в США и некоторых европейских странах экосистема Amazon имеет очень сильные позиции и такой шаг явно будет неприятен многим владельцам соответствующих устройств.

Заявки на регистрации новых торговых марок Amazon подала именно после предупреждения Google. Более того, описание этих торговых марок сильно напоминает сервис YouTube.

Опять-таки, если это случится, то позиции нового сервиса изначально будут сильны лишь в тех странах, где сильна Amazon. Но расширить зону видеосервиса значительно проще, чем открыть филиал Amazon в новой стране. Так что, не исключено, что через несколько лет у YouTube действительно может появиться сильный конкурент.