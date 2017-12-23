Рынок труда в Польше достиг лучших показателей за 26 лет 1 23.12.2017, 21:29

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Результаты превзошли прогнозы аналитиков Министерства труда Польши.

Безработица в Польше в ноябре составила 6,5%. Об этом «Радио Польша» сообщило Главное статистическое управление. Это самый низкий показатель с 1990 года, который оказался ниже, чем в октябре, когда уровень безработицы составил 6,6%.

Экономист банка Zachodni WBK Гжегож Огонек подчеркнул, что данные Главного статистического управления подтверждают хорошую ситуацию на рынке труда Польши.

«Продолжение тенденции снижения уровня безработицы совпадает во времени с сообщениями о проблемах с поиском новых работников. Это свидетельствует о том, что остаточная ниша безработных – это люди, которые, по каким-то причинам, желают оставаться незанятыми или же специальность которых не соответствует требованиям рынка», - отметил эксперт.

Гжегож Огонек добавил, что обнародованные показатели превышают ожидания Министерства труда, по оценкам которого, уровень безработицы должен был составить 6,6%.

По данным Главного статистического управления, число зарегистрированных безработных в конце ноября в Польше составило 1 млн 67 тыс. человек.