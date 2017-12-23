Из российского Промсвязьбанка исчезли почти $2 миллиарда и владелец 6 23.12.2017, 21:59

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Из банка, входившего в топ-10 по размеру активов, исчезли кредитные досье корпоративных заемщиков.

В Промсвязьбанке, национализированном за счет фонда санаций ЦБ, выявлено уничтожение документов и сделки, имеющие признаки незаконных, сообщает finanz.ru.

Из банка, входившего в топ-10 по размеру активов, исчезли кредитные досье корпоративных заемщиков на сумму 109,1 миллиарда российских рублей. Пропажу бумаг, подтверждающих активы Промсвязьбанка, обнаружила временная администрация, которая работает с 16 декабря.

За сутки до ее прихода и объявления о санации руководство Промсвязьбанка через управляющую негосударственными пенсионными фондами компанию распродало акции банка, а полученные средства вывело в офшорный холдинг "Промсвязькапитал", передает RNS заявление первого зампреда ЦБ Василия Поздышева.

Схема выглядела следующим образом: УК предположительно разместила в банке несколько депозитов сроком на одну неделю. В тот же день эквивалентная сумма была переведена на счет компании "Промсвязькапитала", которая в тот же день расплатилась с УК НПФ за продажу акций.

"Для сокрытия манипуляций сделки купли-продажи акций проводились через биржу. Ровно через неделю УК НПФ обратилась во временную администрацию банка с требованием вернуть депозиты, размещенные 14 декабря", - сообщил Поздышев.

Сделки были подписаны 14 декабря гражданином, который был принят на работу в банк за два дня до этого и сразу же, по словам Поздышева, получил доверенность от предправления и совладельца Дмитрия Ананьева. ЦБ готовит материалы для обращения в правоохранительные органы, сообщил Поздышев.

Сам Ананьев уехал из России.

Источник ТАСС в Промсвязьбанке сообщил, что в пятницу Ананьев на работу не приходил. Его брат - Алексей - при этом в офисе был.

22 декабря ЦБ принял решение списать долг Промсвязьбанка по субординированным обязательствам, сообщила пресс-служба регулятора. Это означает, что в капитале банка обнаружена "дыра". Ранее ЦБ оценивал нужную банку сумму в 100-200 млрд рублей.