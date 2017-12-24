США начнут поставки летального оружия Украине: подробности 14 24.12.2017, 8:04

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Военно-техническая помощь будет нести оборонительный характер.

США поставят Украине летальное оружие для того, чтобы помочь Киеву в борьбе с пользующимися российской поддержкой сепаратистами на востоке страны, сообщает «Голос Америки».

В специальном заявлении, выпущенном в пятницу, Госдепартамент США сообщил, что решение о расширении военно-технического сотрудничества полностью соответствует политике «оказания помощи Украине в создании долговременных оборонительных возможностей для защиты суверенитета и территориальной целостности» страны.

В заявлении также подчеркивается, что «помощь США является полностью оборонительной по своей сути».

Как уточнил телеканал ABC, общий объем помощи составит 47 миллионов долларов, и, в том числе, будет включать в себя поставку 210 противотанковых ракет и 35 пусковых систем. Госдепартамент пока не подтвердил эту информацию.

Реакция в Москве и Киеве

Решение от предоставлении Украине летального оружия вызвало ожидаемую реакцию в Москве и в Киеве.

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что США «подталкивают (украинские власти) к новому кровопролитию», а появление в регионе американского оружия «может привести к новым жертвам».

Украинские власти поблагодарили администрацию США, особо подчеркнув, что поставляемое оружие не будет применяться в «наступательных целях».

«Американское оружие в руках украинских солдат не для наступления, а для отражения (атак) агрессора, защиты украинских солдат и гражданских лиц, а также для эффективной самозащиты, - написал по-английски президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Фейсбуке. – Это также трансатлантическая вакцина против российского вируса агрессии».

Президент Дональд Трамп неоднократно заявлял о намерении улучшить отношения с Москвой, но решение о поставке вооружений Киеву может поставить под угрозу эти планы.

Ранее в декабре Госсекретарь США Рекс Тиллерсон предупредил Россию, что противостояние в Украине является главной проблемой в отношениях Вашингтона и Москвы.