Турецкий футболист дважды за секунду сделал работу вратаря 4 24.12.2017, 8:16

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Защитник турецкого «Сивасспора» продемонстрировал незаурядные способности.

Защитник турецкого «Сивасспора» Зия Эрдал дважды за секунду спас свою команду от гола в матче турецкой Суперлиги с «Бешикташем». Видео было опубликовано на странице Drafts в Twitter, пишет lenta.ru.

Футболист остался на линии ворот во время подачи «Бешикташем» углового и подстраховал допустившего ошибку на выходе вратаря. Вначале он грудью принял мяч после удара с пяти метров, а затем в падении ногой достал мяч после добивания.

Встреча прошла в субботу, 23 декабря, и завершилась со счетом 2:1 в пользу «Сивасспора».