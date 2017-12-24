В Германии исключили легализацию криптовалют в еврозоне 21 24.12.2017, 8:32

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Технология блокчейн непригодна для платежей, заявили в Бундесбанке.

В еврозоне исключена легализация криптовалют. Об этом заявил член совета директоров Бундесбанка Карл Людвиг Тиле, передает Finanzen.net.

"Введение центральным банком обращения криптовалют, аналогичных существующим валютам, не стоит на повестке", – сказал он.

По словам Тиле, технология блокчейн является дорогой и непригодной для платежей.

"Наша валюта, евро, в основном основана на доверии. С доверием легко играть, но его сложно выиграть", – подчеркнул банкир.