Зафиксирована рекордная скорость загрузки данных в сети 4G 1 24.12.2017, 9:03

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Время идет, поэтому некогда непреодолимые рекорды с легкостью покоряются новыми.

Вот и на этой неделе оператор China Unicom смог добиться рекордной скорости загрузки данных 4G. Оператор похвастался, что ему удалось добиться скорости загрузки данных на уровне 1.2 Гбит/с (1158 Мбит/с). Интересно, что прототип девайса, на котором устанавливался рекорд, оснащается новейшей однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 845, пишет ilenta.com.

Этот процессор будет установлен в основную часть флагманских смартфонов, выпущенных в 2018 году. Первыми обладателями Snapdragon 845 должны стать Samsung Galaxy S9 и Xiaomi Mi 7.

К слову, скорость загрузки данных в сетях пятого поколения будет достигать 20 Гбит/с. Однако пройдет еще довольно много времени до того, как большинству пользователей мобильного интернета станет доступна скорость, которой добилась China Unicom.