Яценюка по запросу России задерживали в аэропорту Женевы 10 24.12.2017, 9:11

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Арсений Яценюк

Но украинского политика освободили через 10 минут.

Бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка в воскресенье задержали в Международном аэропорту Женевы по прибытии из Киева. Пресс-секретаря возглавляемой Яценюком партии "Народный фронт" Ольги Лаппо сообщает, что политик был остановлен в связи с запросом России в Интерпол.

"Арсения Яценюка, который прилетел в Женеву с младшей дочерью, остановили на паспортном контроле по запросу России - по всем уже известным абсурдным обвинениям в участии в боевых действиях в Чечне. За десять минут все выяснили и пропустили. Предупредив, что аналогичная процедура возможна и при вылете", - рассказала Лаппо.

Напомним, весной этого года городской суд Ессентуков в Ставропольском крае по постановлению следователя СКР по Северо-Кавказскому федеральному округу заочно арестовал бывшего премьер-министра Украины. По версии российских правоохранителей, Яценюк якобы воевал на стороне боевиков против российских солдат во время боевых действий, которые проходили на территории Чечни в 1994-1995 годах.

Сам бывший украинский премьер назвал решение российского суда методом Кремля борьбы с Украиной. "Ненависть и тотальный абсурд - это основа режима Путина. Все последние годы Кремль пытается дискредитировать тех украинских политических деятелей, которых они люто ненавидят", - утверждал Яценюк.