Шесть вкусных рецептов для волшебного Сочельника и Рождества

Шесть вкусных рецептов для волшебного Сочельника и Рождества2
- 24.12.2017, 9:54
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Украшать можно и нужно не только елку на Рождество, но и праздничный стол.
Готовы сделать его не только вкусным, но и невероятно красивым? Тогда вытаскиваем формы для выпечки, фартуки — и вперед, покорять кухонные вершины, пишет tut.by.
Для Сочельника
Пирог с красной рыбой и луком-пореем
Ингредиенты:
• Слоеное тесто - 1 упаковка
• Лук-порей - 1 шт.
• Оливковое масло - 2 ч.л.
• Яйца - 3 шт.
• Творожный сыр рикотта - 125 г
• Лимонный сок - 3 ч.л.
• Филе лосося - 300 г
• Лимон для украшения - 1 шт.
• Соль, перец - по вкусу
Как готовим:
1. Размороженное тесто раскатать, выложить в форму диаметром 20 см, сделать бортик, наколоть дно вилкой.
2. Лук-порей мелко порезать, обжарить на масле на слабом огне около 5 минут.
3. Смешать рикотту с лимонным соком и яйцами, взбить. Добавить мелко нарезанный зеленый лук. Посолить, поперчить по вкусу.
4. На тесто выложить лук-порей, затем нарезанную крупными кубиками рыбу. Посолить, поперчить по вкусу.
5. Залить все яично-творожной смесью. Из оставшегося теста по желанию сверху сделать клетку.
6. Выпекать при 200 градусах около 30-35 минут. Дать остыть и украсить лимонными дольками.
Салат с креветками и сырным омлетом
Ингредиенты:
• Варено-мороженые креветки - 200 г
• Салат “Айсберг” - 150 г
• Зеленый лук - 1 пучок
• Редис - 8-9 шт.
Для омлета:
• Яйца - 2 шт.
• Тертый сыр - 3 ст.л.
• Сливки - 1 ст.л.
• Мука - 1 ст.л.
• Сливочное масло - 15 г
Для заправки:
• Майонез - 3 ст.л.
• Сметана - 2 ст.л.
• Перец, соль - по вкусу
Как готовим:
1. Креветки отварить в кипящей подсоленой воде в течение 1 минуты. Откидываем на дуршлаг и ополаскиваем холодной водой.
2. Салат рвем руками, редис нарезаем кружочками, лук - мелко рубим.
3. Смешиваем все ингредиенты для омлета и жарим на хорошо разогретой сковороде с небольшим количеством сливочного масла. Тесто разделяем на 3 равные части: должно получиться 3 тонких блинчика. После остывания нарезаем их ромбиками.
4. Смешиваем все ингредиенты, готовим заправку. Все соединяем и тщательно перемешиваем.
Яблочный хлеб
Ингредиенты:
• Яблоки, нарезанные четвертинками - 750 г
• Сахар - 100 г
• Изюм - 150 г
• Мука - 500 г
• Разрыхлитель - 1,5 ст.л.
• Какао-порошок - 1 ст.л.
• Молотая корица - 1 ч.л.
• Орехи - 200 г
• Сливочное масло для смазывания формы
Как готовим:
1. Разогреваем духовку до 180 градусов.
2. Кладем яблоки в миксерную чашу и измельчаем. Перекладываем в миску и убираем в сторону.
3. Миксером смешиваем сахар, изюм, муку, разрыхлитель, какао-порошок и корицу.
4. Добавляем яблоки и еще раз перемешиваем.
5. Добавляем орехи и аккуратно вымешиваем с помощью лопатки.
6. Перекладываем тесто в смазанную маслом форму (30х12х10 см) и выпекаем около 60 минут в предварительно разогретой духовке при 180 градусах. Перед извлечением хлеба из формы, даем им остыть около 15 минут.
Для Рождества
Курочка в быстром маринаде со вкуснейшим гарниром
Ингредиенты:
• Картофель - 3 шт.
• Тыква - 150 г
• Куриные бедрышки - 600 г
• Оливковое масло - 2 ст.л.
• Соль, перец - по вкусу
• Горчица - 4 ст.л.
• Семена горчицы - 1 ст.л.
• Лук - 1 шт.
Как готовим:
1. Приготовим гарнир. Режем небольшой картофель вместе с кожурой на толстые кольца в 1 см толщиной. Вам нужно взять столько картофеля, чтобы покрыть им дно вашей формы для выпекания (2-3 штуки).
2. Режем тыкву кубиками на 1 см.
3. Сложите овощи в форму для запекания, поперчите и посолите, сбрызните оливковым маслом и хорошо всё перемешайте. Затем распределите картофель с тыквой по дну формы равномерным слоем.
4. Нарежьте очень мелко небольшую луковицу.
5. В чаше смешайте 4 столовые ложки горчицы и столовую ложку целых семян горчицы. Они добавят некоторую текстуру и дополнительно раскроют аромат во время выпекания.
6. Перемешайте венчиком и влейте 2 столовые ложки хорошего оливкового масла.
7. Ещё раз перемешайте и обваляйте в маринаде куски курицы. Дайте им постоять так минут 20-30.
8. Дальше разложите на подушке из овощей курицу. Остатки маринада также выложите поверх кусков.
9. Выпекайте при 190 градусах 30-40 минут.
Oreo кейк-попс
Ингредиенты:
• Крем-сыр (маскарпоне) - 250 г
• Печенье Oreo - 36 шт.
• Шоколад - 400 г
Как готовим:
1. Печенье необходимо раскрошить и смешать получившуюся крошку с крем-сыром до полной однородности.
2. Формируем примерно 48 - 50 шариков. Отправляем в холодильник на 10-15 минут.
3. Каждый шарик окунаем в растопленный шоколад, по желанию украшаем посыпкой, орехами, маршмеллоу. Убираем в холодильник на 1-2 часа.
Горячий шоколад с соленой карамелью и взбитыми сливками
Ингредиенты:
• Сахар - 55 г
• Вода - 1 ст.л.
• Соль - 0,5 ч.л.
• Жирные сливки для взбивания - 240 мл
• Молоко - 700 мл
• Горький шоколад - 170 г
• Ваниль - 0,5 ч.л.
• Ром - 60 мл
Как готовим:
1. Нагреваем в кастрюльке на среднем огне сахар, воду и соль до полного растворения сахара.
2. Нагреваем еще немного, пока сахар не начнет коричневеть.
3. Как только карамель схватится - убираем кастрюлю с огня.
4. Вернув кастрюлю на небольшой огонь, постепенно вводим в карамель сливки, постоянно помешивая. Убираем с огня на 5-10 минут до остывания, периодически помешивая.
5. Переливаем остывшую смесь в чистую миску и охлаждаем несколько часов, можно оставить даже на ночь.
6. Когда сливочно-карамельная смесь остынет, взбиваем миксером до устойчивых пиков и опять отставляем в сторону.
7. Нагреваем молоко на среднем огне. Как только молоко нагреется, но еще не закипит, убираем его с огня и добавляем шоколад. Даем шоколаду растаять и, как только это произойдет, добавляем ваниль и ром. По желанию, можете нагреть все вместе еще раз до нужной вам температуры.
8. Разливаем горячий шоколад по стаканам и украшаем щедрой порцией взбитых сливок.
Приятного аппетита и счастливого Рождества!