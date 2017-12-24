Шесть вкусных рецептов для волшебного Сочельника и Рождества 2 24.12.2017, 9:54

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Украшать можно и нужно не только елку на Рождество, но и праздничный стол.

Готовы сделать его не только вкусным, но и невероятно красивым? Тогда вытаскиваем формы для выпечки, фартуки — и вперед, покорять кухонные вершины, пишет tut.by.

Для Сочельника

Пирог с красной рыбой и луком-пореем

Ингредиенты:

• Слоеное тесто - 1 упаковка

• Лук-порей - 1 шт.

• Оливковое масло - 2 ч.л.

• Яйца - 3 шт.

• Творожный сыр рикотта - 125 г

• Лимонный сок - 3 ч.л.

• Филе лосося - 300 г

• Лимон для украшения - 1 шт.

• Соль, перец - по вкусу

Как готовим:

1. Размороженное тесто раскатать, выложить в форму диаметром 20 см, сделать бортик, наколоть дно вилкой.

2. Лук-порей мелко порезать, обжарить на масле на слабом огне около 5 минут.

3. Смешать рикотту с лимонным соком и яйцами, взбить. Добавить мелко нарезанный зеленый лук. Посолить, поперчить по вкусу.

4. На тесто выложить лук-порей, затем нарезанную крупными кубиками рыбу. Посолить, поперчить по вкусу.

5. Залить все яично-творожной смесью. Из оставшегося теста по желанию сверху сделать клетку.

6. Выпекать при 200 градусах около 30-35 минут. Дать остыть и украсить лимонными дольками.

Салат с креветками и сырным омлетом

Ингредиенты:

• Варено-мороженые креветки - 200 г

• Салат “Айсберг” - 150 г

• Зеленый лук - 1 пучок

• Редис - 8-9 шт.

Для омлета:

• Яйца - 2 шт.

• Тертый сыр - 3 ст.л.

• Сливки - 1 ст.л.

• Мука - 1 ст.л.

• Сливочное масло - 15 г

Для заправки:

• Майонез - 3 ст.л.

• Сметана - 2 ст.л.

• Перец, соль - по вкусу

Как готовим:

1. Креветки отварить в кипящей подсоленой воде в течение 1 минуты. Откидываем на дуршлаг и ополаскиваем холодной водой.

2. Салат рвем руками, редис нарезаем кружочками, лук - мелко рубим.

3. Смешиваем все ингредиенты для омлета и жарим на хорошо разогретой сковороде с небольшим количеством сливочного масла. Тесто разделяем на 3 равные части: должно получиться 3 тонких блинчика. После остывания нарезаем их ромбиками.

4. Смешиваем все ингредиенты, готовим заправку. Все соединяем и тщательно перемешиваем.

Яблочный хлеб

Ингредиенты:

• Яблоки, нарезанные четвертинками - 750 г

• Сахар - 100 г

• Изюм - 150 г

• Мука - 500 г

• Разрыхлитель - 1,5 ст.л.

• Какао-порошок - 1 ст.л.

• Молотая корица - 1 ч.л.

• Орехи - 200 г

• Сливочное масло для смазывания формы

Как готовим:

1. Разогреваем духовку до 180 градусов.

2. Кладем яблоки в миксерную чашу и измельчаем. Перекладываем в миску и убираем в сторону.

3. Миксером смешиваем сахар, изюм, муку, разрыхлитель, какао-порошок и корицу.

4. Добавляем яблоки и еще раз перемешиваем.

5. Добавляем орехи и аккуратно вымешиваем с помощью лопатки.

6. Перекладываем тесто в смазанную маслом форму (30х12х10 см) и выпекаем около 60 минут в предварительно разогретой духовке при 180 градусах. Перед извлечением хлеба из формы, даем им остыть около 15 минут.

Для Рождества

Курочка в быстром маринаде со вкуснейшим гарниром

Ингредиенты:

• Картофель - 3 шт.

• Тыква - 150 г

• Куриные бедрышки - 600 г

• Оливковое масло - 2 ст.л.

• Соль, перец - по вкусу

• Горчица - 4 ст.л.

• Семена горчицы - 1 ст.л.

• Лук - 1 шт.

Как готовим:

1. Приготовим гарнир. Режем небольшой картофель вместе с кожурой на толстые кольца в 1 см толщиной. Вам нужно взять столько картофеля, чтобы покрыть им дно вашей формы для выпекания (2-3 штуки).

2. Режем тыкву кубиками на 1 см.

3. Сложите овощи в форму для запекания, поперчите и посолите, сбрызните оливковым маслом и хорошо всё перемешайте. Затем распределите картофель с тыквой по дну формы равномерным слоем.

4. Нарежьте очень мелко небольшую луковицу.

5. В чаше смешайте 4 столовые ложки горчицы и столовую ложку целых семян горчицы. Они добавят некоторую текстуру и дополнительно раскроют аромат во время выпекания.

6. Перемешайте венчиком и влейте 2 столовые ложки хорошего оливкового масла.

7. Ещё раз перемешайте и обваляйте в маринаде куски курицы. Дайте им постоять так минут 20-30.

8. Дальше разложите на подушке из овощей курицу. Остатки маринада также выложите поверх кусков.

9. Выпекайте при 190 градусах 30-40 минут.

Oreo кейк-попс

Ингредиенты:

• Крем-сыр (маскарпоне) - 250 г

• Печенье Oreo - 36 шт.

• Шоколад - 400 г

Как готовим:

1. Печенье необходимо раскрошить и смешать получившуюся крошку с крем-сыром до полной однородности.

2. Формируем примерно 48 - 50 шариков. Отправляем в холодильник на 10-15 минут.

3. Каждый шарик окунаем в растопленный шоколад, по желанию украшаем посыпкой, орехами, маршмеллоу. Убираем в холодильник на 1-2 часа.

Горячий шоколад с соленой карамелью и взбитыми сливками

Ингредиенты:

• Сахар - 55 г

• Вода - 1 ст.л.

• Соль - 0,5 ч.л.

• Жирные сливки для взбивания - 240 мл

• Молоко - 700 мл

• Горький шоколад - 170 г

• Ваниль - 0,5 ч.л.

• Ром - 60 мл

Как готовим:

1. Нагреваем в кастрюльке на среднем огне сахар, воду и соль до полного растворения сахара.

2. Нагреваем еще немного, пока сахар не начнет коричневеть.

3. Как только карамель схватится - убираем кастрюлю с огня.

4. Вернув кастрюлю на небольшой огонь, постепенно вводим в карамель сливки, постоянно помешивая. Убираем с огня на 5-10 минут до остывания, периодически помешивая.

5. Переливаем остывшую смесь в чистую миску и охлаждаем несколько часов, можно оставить даже на ночь.

6. Когда сливочно-карамельная смесь остынет, взбиваем миксером до устойчивых пиков и опять отставляем в сторону.

7. Нагреваем молоко на среднем огне. Как только молоко нагреется, но еще не закипит, убираем его с огня и добавляем шоколад. Даем шоколаду растаять и, как только это произойдет, добавляем ваниль и ром. По желанию, можете нагреть все вместе еще раз до нужной вам температуры.

8. Разливаем горячий шоколад по стаканам и украшаем щедрой порцией взбитых сливок.

Приятного аппетита и счастливого Рождества!